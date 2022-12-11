Похудевшая Пугачева показала стройные ноги в коротких кожаных шортах

Алла Пугачева. Фото: Лариса КУДРЯВЦЕВА/ЭГ

Алла Пугачева наконец-то воссоединилась с мужем: юморист Максим Галкин (признан в России иноагентом) сейчас мотается по странам и континентам, пытаясь заработать на жизнь. После отъезда из Москвы комик вынужден давать в два раза больше концертов, чтобы хоть как-то приблизиться к доходам, которые у него были на родине. В итоге супруга шоумена и его дети – 9-летние двойняшки Гарри и Лиза нечасто видят его дома. В один из таких редких приездов в семье артист поделился в соцсетях новым снимком Аллы Борисовны и дочки Лизы.

«Мои девчонки», - лаконично подписал кадр шоумен.

На фото 73-летняя Пугачева позирует в довольно смелом для своего возраста виде. Похудевшая певица нарядилась в обтягивающие кожаные шорты, черную блузку с оголенными плечами и высокие сапоги. Образ дополнила черная сумка-тоут американского бренда Michael Kors.

На фото Алла Борисовна позирует вместе с дочкой Лизой. Фото: соцсети.

Судя тому, что Лиза на снимке одета в белую блузку и форменную клетчатую юбку, девочка собиралась на занятия или только что пришла из школы. В России дети Галкина учились в элитной Первой Московской гимназии, за обучение в которой шоумен платил 300 тысяч рублей в месяц (по 150 тысяч на каждого ребенка). В Израиле, где сейчас живет звездное семейство, Лиза и Гарри посещают одну из местных школ.

Галкин снял жену и дочь возле бассейна. Вероятно, так выглядит внутренний двор дома, в котором поселился шоумен и его близкие. После отъезда из России Максим и Алла с детьми обосновались в курортном городе Кесария. К счастью, тратится на жилье звездным супругам не приходится – их приютил брат Галкина. Максим и Алла разместились в роскошном особняке, принадлежащем Дмитрию Галкину. Родственник юмориста занимается поставками техники. Виллу в Израиле он приобрел несколько лет назад.

В доме три этажа, вокруг разбит сад с пальмами, на заднем дворе обустроен бассейн. Внутри дом отделан в светлых тонах, в интерьере преобладает мрамор. Дизайн жилища – современная классика со спокойными гармоничными и просторными помещениями. Элитный особняк находится в районе, который называют «израильской Рублевкой». Его стоимость, по оценкам экспертов, составляет не менее шести миллионов долларов.

По слухам, в ближайшее время Алла Пугачева планирует вернуться в Россию. Певица собирается отметить Новый год на родине и провести в своем замке в подмосковной деревне Грязь новогодние каникулы. Скорее всего, артистка приедет в Москву с детьми, но без мужа.