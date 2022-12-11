Герой спецоперации «Z» лейтенант Углянский вызвал огонь артиллерии на себя

Продолжаем знакомить с героями спецоперации «Z» - участниками боевых действий на Донбассе. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Продолжаем знакомить с героями спецоперации «Z» - участниками боевых действий на Донбассе. Рядовыми, сержантами, ефрейторами и офицерами, что проявили свой профессиональный опыт, характер и выполнили боевые задачи. Их решимости, напористости и боевому опыту в Минобороны России, в подразделениях милиции Донецкой и Луганской Народных республик дают самую высокую оценку.

Наши герои сорвали атаки и предотвратили контрнаступления националистов, за что и получили государственные награды. Но служат они не ради похвал и наград. Военнослужащие уверены, что у врага нет шансов на успех, потому что Донбасс и Россия сражаются за правое дело.

«Мужественные подвиги достовернее слов», - говорил генералиссимус Александр Суворов, который не проиграл ни одного сражения. А воинам повторял: «В сущности нет ничего вреднее и даже более - никто не может быть так жесток, как вредны и жестоки по результатам своих действий сентиментальные люди. Человек, любящий своих ближних, человек, ненавидящий войну, - должен добить врага, чтобы вслед за одной войной не началась другая».

ВЫВЕЛ КОЛОННУ ИЗ-ПОД ОГНЯ

Рядовой Александр АНТОНЕНКО

Рядовой Александр АНТОНЕНКО Фото: Минобороны РФ

«Рядовой Александр Антоненко выполнял задачи по эвакуации с передовой раненого личного состава и военной техники, получившей повреждения в ходе ожесточенных боев с украинскими националистами. Противник, открыл минометный огонь по автомобильной колонне, в составе которой Александр эвакуировал и вверенное ему вооружение, военную технику и личный состав.

Рядовой Антоненко, проявив личное мужество, опыт и профессионализм, вывел автомобиль из-под огня, что позволило избежать потерь личного состава и уничтожения техники».

СДЕРЖИВАЛ АТАКИ ПЯТНАДЦАТЬ ЧАСОВ

Старший лейтенант Алексей ЕФИМОВ

Старший лейтенант Алексей ЕФИМОВ Фото: Минобороны РФ

«Украинские националисты, стремясь вернуть утраченные в ходе боев позиции, атаковали позиции российских военнослужащих.

Алексей Ефимов оперативно выдвинулся на обороняемые позиции и лично руководил подразделением в бою. Националисты неоднократно пытались прорвать оборонительные рубежи российских артиллеристов с разных сторон силами танковых и стрелковых подразделений, а также ведя огонь из крупнокалиберных орудий. Старший лейтенант Ефимов организовал подавление огневых точек националистов прицельных огнем российской артиллерии. Более 15 часов российские военнослужащие под командованием старшего лейтенанта Ефимова сдерживали атаки националистов. По итогам боя украинские боевики потеряли более 30 человек живой силы, а также более 5 единиц бронетехники и артиллерийских орудий. Благодаря умелому руководству вверенным подразделением, профессионализму и боевому опыту старшего лейтенанта Ефимова российским военнослужащим удалось остановить наступление националистов на стратегически важном направлении».

ВЫЗВАЛ ОГОНЬ АРТИЛЛЕРИИ НА СЕБЯ

Лейтенант Даниил УГЛЯНСКИЙ

Лейтенант Даниил УГЛЯНСКИЙ Фото: Минобороны РФ

«Украинские националисты предприняли попытку прорыва оборонительных рубежей российских Вооруженных Сил, в результате чего позиции наших подразделений подверглись интенсивному обстрелу. Лейтенант Даниил Углянский, действуя на передовом рубеже эшелонированной обороны, принял бой с многократно превосходящими силами противника. В ходе боя, лейтенант Углянский со своей группой организовал оборону и руководил интенсивным боем на протяжении пяти часов. В результате боестолкновения Даниил получил множественные ранения головы, обеих рук, левого бока, а также ноги от мин и гранат противника.

В последствии, заметив прибывающее подкрепление со стороны боевиков, отправив всю группу в направлении наших сил, вызвал огонь ствольной артиллерии на себя, чем обеспечил огневое поражение и отступление превосходящего противника. Придя в себя лейтенант Углянский прополз более 5 километров до позиций наших войск, после чего представил старшему командованию ценные сведения о расположении и характере действий противника на участке обороны».

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Герой спецоперации «Z» старший лейтенант Поляков сбил в бою 53 вражеских беспилотника

Благодаря высокому профессионализму офицера и слаженным действиям его воинов удалось лишить обороняющихся националистов воздушной поддержки (подробнее)