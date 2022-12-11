Бойкот русского искусства опять провалился: «Бентли» собирают под музыку Чайковского

Британский автомобиль собрали под новогоднюю музыку Чайковского. Фото: Кадр видео

Ну надо же было так обтрясти малину всем уважаемым украинским богатеям?! Не только тамошние олигархи, но и видные чиновники, и взяточники рангом поменьше, у которых в кармане, впрочем, найдется десяточек-другой миллионов долларов, наверняка мечтают подкатить в людное место на собственном «Бентли» и утереть нос завистникам. Но как же теперь купить престижнейший лимузин, если его мировая реклама от производителя идет под музыку (о, ужас!) москаля Петра Чайковского - танец Феи Драже из балета «Щелкунчик»! Ведь свои же пропагандисты объявят потом непатриотом.

А вообще-то обращение знаменитого бренда к русской классике, которую на Западе особо ретивые политики попытались было отменить, говорит о полном крахе этой дурацкой затеи. Сначала «Ла Скала» в Милане только что открыла новый сезон оперой Модеста Мусоргского «Борис Годунов» при полном аншлаге, да еще и в присутствии руководителей Италии, а теперь вот и бизнес подтянулся. Показав, что сборка машины «Бентли» - такой же пример великого творчества, как и шедевр прославленного в веках композитора.

А все потому, что люди умные понимают: политиканчики-русофобы приходят и уходят в небытие, а искусство русское - вечно!