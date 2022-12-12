Зачем саблезубым тиграм такие длинные зубы

Саблезубый тигр кусался слабее современного, но убивал быстрее. Фото: кадр из фильма.

Древних и уже вымерших тигров называли саблезубыми за их длинные клыки – эдакие сабли, торчащие и пасти. Грозное оружие. Им можно было распотрошить любого соперника, проткнув самые толстые шкуры и слои подкожного жира. Но насколько «сабли» были практичными в применении? Ведь чтобы нанести ими удар, доисторические кошки, должны были разевать пасть более, чем широко – шире, чем на 90 градусов. Современные тигры – на такое не способны. Подобные попытки грозят вывихами и даже переломами.

Череп саблезубого тигра. Фото: University of Liеge

Оценить биомеханику саблезубых тигров удалось, изучая их сохранившиеся черепа. Бельгийские ученые из Университета Льежа (University of Liеge) исследовали челюсти представителей 17 видов, смоделировав в общей сложности 1074 укусов. Оказалось, что саблезубые тигры без вреда для себя оскаливались самым экстремальным образом, выставляя вперед свои «сабли». Разевали пасти аж на 110 градусов – почти на максимальный угол. Были анатомически для этого адаптированы.

Об особенностях биомеханики родственников Диего ученые рассказали в журнале Proceedings of the Royal Society B: Biological Science, на который ссылается портал EurekAlert.