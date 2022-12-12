Почему Америку догнали и перегнали китайцы, а не мы: Пять шагов к покорению мира

Всего за несколько десятков лет Китай превратился из отсталой страны в мирового технологического лидера, который удивляет мир масштабами своих проектов. На фото - уникальный судоподъемник на плотине на реке Янцзы. Этот «лифт» для кораблей может поднимать их на высоту до 113 метров. Фото: Xinhua/East News

Вот смотришь на китайскую экономику и завидуешь. Еще 50 лет назад это была аграрная страна, где каждый из миллиарда жителей прозябал в среднем на доллар в день. Младший брат великого и могучего Советского Союза. Теперь Поднебесная - высокотехнологичная держава, которая теснит всех на глобальных рынках - от игрушек и одежды до машин и компьютеров.

Почему у китайцев получилось? И почему не получается у нас? Вопрос на миллион юаней. И чем быстрее мы найдем на него ответ, тем быстрее сможем адаптироваться к нашей новой... Хотя нет, правильнее сказать - вообще к любой реальности.

Недавно в издательстве «Альпина» вышла книга «Новаторы Поднебесной: как китайский бизнес покоряет мир» (авторы Марк Гривен, Джордж Йип, Вэй Вэй). Группа авторов решила разобраться, в чем же секрет успеха китайских предпринимателей. Причем в качестве примера берутся не только всемирно известные корпорации (Huawei, Haier, Lenovo), но и так называемые «скрытые чемпионы». То есть компании, которые тихо-мирно поставляют транснациональным корпорациям комплектующие для их товаров и зарабатывают на этом миллиарды.

1. Сначала повтори учителя

Расхожее мнение. Мол, китайцы только и умеют, что копировать. Берут условный айфон, разбирают его до винтика, а потом пытаются сделать то же самое.

- Есть знаменитая фраза Конфуция: «Учиться и повторять изученное - не в этом ли радость». Копирование - в менталитете китайцев. Нужно повторить учителя, - объясняет Алексей Маслов, директор института стран Азии и Африки МГУ им М. В. Ломоносова.

Речь не о воровстве. Многие китайские компании начинали с того, что производили западную продукцию. Точно и скрупулезно, как и предписывала лицензия. Это дало возможность смотреть и учиться не в теории, а на практике.

- Одним из условий выхода на китайский технологический рынок является требование о локализации на территории Поднебесной. И иностранный инвестор шел на компромисс, размещая свое производство в Народной Республике, - говорит Олег Ремыга, руководитель направления «Китай» Школы управления «Сколково».

2. Рынок в обмен на технологии

В Китае быстро поняли: просто выпускать чужую продукцию нет большого смысла.

- У китайцев был лозунг «Рынок в обмен на технологии». Вы должны обучить людей и принести в нашу страну технологии. Но взамен мы даем вам огромный рынок - и вы все это здесь окупите, - объясняет Алексей Маслов.

По его словам, Россия в этом плане совершила стратегическую ошибку. Мы не пытались брать у Запада знания и технологии - нам было проще выпускать что-то по лицензии. А китайцы получали доступ к новым технологиям и… улучшали их.

3. Инвестиции в новые разработки

Еще один стереотип насчет китайских компаний - мол, это только цеха и ничего больше. На самом деле все давно уже не так. Технологические лидеры Поднебесной тратят в среднем 8 - 10% прибыли на научно-исследовательские разработки.

- Чтобы стать лучшим, в современном Китае уже недостаточно быть просто умелым подражателем. Во многих отраслях промышленности модернизация технологий очень напоминает гонку Красной Королевы из «Алисы в Зазеркалье» Льюиса Кэрролла - очень быстрое обновление только и позволяет, что оставаться в игре, - пишут авторы книги «Новаторы Поднебесной».

Главная причина - огромная конкуренция внутри самой страны. Каждый год там появляется по пять миллионов новых компаний. И в последнее время это по большей части именно технологические компании. По словам партнера-основателя китайского венчурного фонда, если 10 тысяч человек в Китае видят возможность, то 100 из них начинают бизнес, 10 продолжают действовать и в конце концов один из них завоевывает рынок.

Сначала над китайскими авто посмеивались, но теперь конкурентам не до смеха. Фото: GLOBAL LOOK PRESS

4. Быстрый запуск

Как известно, русские долго запрягают, но быстро едут. А китайцы любят побыстрее запрячь, выехать и на ходу устранить поломки.

- Китайские новаторы предпочитают использовать метод проб и ошибок, чтобы приспосабливаться и учиться. Китайские компании виртуозно используют прием раннего выхода на рынок с «сырым» продуктом и последующими доработками, - пишут авторы книги «Новаторы Поднебесной».

Отличный пример - китайские автомобили. Как над ними только не потешались во всем мире. Да и как тут было не смеяться, когда Ли Шуфу, основатель Geely, как-то сказал: «Автомобили - это просто мотоциклы, у которых на два колеса больше». В 1998 году, через год после начала деятельности, он уже выпустил с конвейера первый легковой автомобиль. А через 10 лет шведам уже было не до смеха, когда Geely купила с потрохами их национальную гордость - Volvo.

5. Поддержка (а не подножка) от государства

Компартия Китая занимает прагматичную позицию: дает бизнесу свободу действий, но приглядывает за ним.

- Бизнес там до сих пор не имеет серьезных ограничений, связанных с частыми проверками или с регулированием, и может сконцентрироваться на получении прибыли, - считает Роман Файншмидт, старший преподаватель кафедры международной политики и зарубежного регионоведения Российской академии народного хозяйства и госслужбы.

Что же касается начинающих компаний, то их поддержка в Китае колоссальная.

- В Китае каждый день возникает 10 000 новых фирм и каждые 4 дня появляется единорог - компания стоимостью выше $1 млрд, - говорит Олег Ремыга. - Добавьте сюда очень либеральное законодательство о банкротстве. В итоге получаем рынок, который быстро тестирует и масштабирует идеи, и где нет страха сделать ошибку и оказаться в долговой яме.

ВМЕСТО ПОСЛЕСЛОВИЯ

А нам что мешает?

С одной стороны, у России и Китая разные вводные данные. И внутренний рынок у нас поменьше (140 млн человек - это, конечно, много, но крупным корпорациям полтора миллиарда поинтереснее). И дешевой рабочей силы не так много.

Но все-таки главное в стратегии китайцев - они умело использовали свои преимущества и при этом во главу угла ставили национальные интересы. Собственно, так нужно поступать и нам.

- У нас сегодня выбор невелик. Либо мы продолжаем использовать устаревающие (потому что новые к нам уже не привезут. - Ред.) западные технологии. Либо переходим на китайские - но зависимость от них тоже не лучше. Либо начинаем развивать собственные технологии. Это долгий путь. Но, похоже, другого варианта у нас сейчас нет, - считает Алексей Маслов.

И помочь нам в этом может китайский опыт. А он предельно прост - дать максимальную свободу предпринимательства, убрать бюрократические препоны, стимулировать всевозможные изобретения и новации и защищать интересы бизнеса. При этом ненавязчиво контролировать, чтобы предприниматели учитывали интересы страны. И еще один важный момент - неизменные правила игры.