Анекдоты: Медицина в настоящее время достигла таких высот, что сейчас уже практически не встретишь здорового человек

- Хочу такую машину, чтобы просто летала, была суперманевренной, вместительной, с отличными тормозами...
- Так это вам маршрутка нужна!
* * *
- Вот евреи - страна маленькая, а они везде.
- А это не страна. Это офис.
* * *
Сейчас многие церковь посещают в свободное от грехов время…
* * *
- Я совершенно не понимаю, что делается в этой больнице, - говорит один пациент другому.
- Когда я сюда лег, один врач сказал, что у меня аппендицит, а другой утверждал, что камни в желчном пузыре.
- Ну и чем все кончилось?
- Они подкинули монетку и удалили мне гланды.
* * *
- Ты кто?
- Ниндзя.
- А чё такой медленный?
- Черепашка.
* * *
- Наши супермаркеты - это жуткое кидалово. Постоянно надо смотреть, чтобы этикетку на товаре не подменили или при расчете не обманули.
- А ты часто ходишь в супермаркет?
- Каждый день. Я там работаю.
* * *
- Петрович, я тебе так скажу. Детям нужно отдавать все лучшее! Вырастут - все равно отнимут!
* * *
Запомните две великие фразы, которые помогут вам открывать любые двери в жизни: «На себя» и «От себя».
* * *
Таксист, подвозивший Николая Валуева, все-таки намазал спасибо на хлеб.
* * *
- Как дела?
- Ну как сказать... Черные кошки перестали дорогу перебегать, не видят смысла...
* * *
Пожар на складе огнетушителей собрал толпу любителей тонкого юмора.
* * *
Только русский человек может в пять утра прийти с гулянки и на шесть утра завести будильник на работу.
* * *
Брать собаку лучше всего из приюта МВД. Вы это поймете после первого найденного во время прогулки пакетика марихуаны.
* * *
О! Зашла в магазин и нашла то, что мне поможет! Гель для душа «Успокаивающий Дуру».
* * *
Если противоположности притягиваются, то где моя умная, красивая, интеллигентная, богатая, веселая и обеспеченная жилплощадью женщина без вредных привычек?
* * *
- Папа, а что такое мафия?
- Это нехорошие люди, которые заставляют тебя вести себя тихо, а если ты не подчиняешься, они тебя наказывают.
- Училки, что ли?
* * *
Курица из супермаркета - двоюродная сестра птицы феникс. После истечения срока годности она возрождается и ложится обратно на прилавок с новой датой рождения.
* * *
Такой вопрос возник:
- Купил себе китайскую машину, какие лучше запчасти ставить? Оригинал или нет?
- Только оригинальные китайские запчасти! Не вздумай покупать немецкие или японские аналоги-подделки.