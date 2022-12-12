Анекдоты: Медицина в настоящее время достигла таких высот, что сейчас уже практически не встретишь здорового человек

- Хочу такую машину, чтобы просто летала, была суперманевренной, вместительной, с отличными тормозами...

- Так это вам маршрутка нужна!

* * *

- Вот евреи - страна маленькая, а они везде.

- А это не страна. Это офис.

* * *

Сейчас многие церковь посещают в свободное от грехов время…

* * *

- Я совершенно не понимаю, что делается в этой больнице, - говорит один пациент другому.

- Когда я сюда лег, один врач сказал, что у меня аппендицит, а другой утверждал, что камни в желчном пузыре.

- Ну и чем все кончилось?

- Они подкинули монетку и удалили мне гланды.

* * *

- Ты кто?

- Ниндзя.

- А чё такой медленный?

- Черепашка.

* * *

- Наши супермаркеты - это жуткое кидалово. Постоянно надо смотреть, чтобы этикетку на товаре не подменили или при расчете не обманули.

- А ты часто ходишь в супермаркет?

- Каждый день. Я там работаю.

* * *

- Петрович, я тебе так скажу. Детям нужно отдавать все лучшее! Вырастут - все равно отнимут!

* * *

Запомните две великие фразы, которые помогут вам открывать любые двери в жизни: «На себя» и «От себя».

* * *

Таксист, подвозивший Николая Валуева, все-таки намазал спасибо на хлеб.

* * *

- Как дела?

- Ну как сказать... Черные кошки перестали дорогу перебегать, не видят смысла...

* * *

Пожар на складе огнетушителей собрал толпу любителей тонкого юмора.

* * *

Только русский человек может в пять утра прийти с гулянки и на шесть утра завести будильник на работу.

* * *

Брать собаку лучше всего из приюта МВД. Вы это поймете после первого найденного во время прогулки пакетика марихуаны.

* * *

О! Зашла в магазин и нашла то, что мне поможет! Гель для душа «Успокаивающий Дуру».

* * *

Если противоположности притягиваются, то где моя умная, красивая, интеллигентная, богатая, веселая и обеспеченная жилплощадью женщина без вредных привычек?

* * *

- Папа, а что такое мафия?

- Это нехорошие люди, которые заставляют тебя вести себя тихо, а если ты не подчиняешься, они тебя наказывают.

- Училки, что ли?

* * *

Курица из супермаркета - двоюродная сестра птицы феникс. После истечения срока годности она возрождается и ложится обратно на прилавок с новой датой рождения.

* * *

Такой вопрос возник:

- Купил себе китайскую машину, какие лучше запчасти ставить? Оригинал или нет?

- Только оригинальные китайские запчасти! Не вздумай покупать немецкие или японские аналоги-подделки.