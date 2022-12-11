Как изменится ход спецоперации с наступлением зимы, кем на самом деле является Виктор Бут и чем заняться в новогодних пробках

Топ-10 самых прослушиваемых подкастов Радио «Комсомольская правда»

1 место. Как изменится ход спецоперации с наступлением зимы (слушать)

2 место. Кем на самом деле является Виктор Бут: рассказ биографа (слушать)

3 место. Как Россия будет обходить потолок цен на нефть (слушать)

4 место. Дмитрий Пучков: Русские созданы для свершений галактического масштаба. Причем коллективных (слушать)

5 место. Станок, квартиру и встречу с семьей: москвичи рассказали, что хотят получить на Новый год (слушать)

6 место. Никита Кричевский: Ни в коем случае не покупайте золото! (слушать)

7 место. Страсти по незамерзайке: метаноловая и этиловая запрещена, а изопропиловая плохо работает (слушать)

8 место. Реальная история создания песни «В лесу родилась ёлочка» (слушать)

9 место. Как служили в российской армии до Октябрьской революции (слушать)

10 место. Одна большая пробка: как с пользой провести время в новогодних заторах (слушать)