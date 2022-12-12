За что дают ордена и награды на спецоперации: Правда о подвигах русских солдат

Какие ордена и медали вручают участникам спецоперации. Фото: Министерство обороны РФ

Российские солдаты и офицеры на передовой спецоперации проявляют сегодня самый настоящий героизм. Им вручают награды - и в торжественных залах, и в госпиталях, и прямо на передовой. Можно ли по награде понять, какой подвиг совершил человек?

Вот вернулся боец со спецоперации, а на груди у него медаль или орден. Как определить - за что именно он их мог получить? Перед тобой штабист, сидевший в тылу, или прожаренный порохом вперемешку с кровью и потом вояка, рисковавший жизнью в реальных тяжелых боях? А может, и проявивший настоящий героизм.

В статутах орденов и медалей много схожих фраз: «Награждаются граждане, проявившие самоотверженность, мужество и отвагу…», «…за отличные показатели в боевой подготовке и полевой выучке…».

Мы проанализировали сообщения о награждениях и вместе со специалистами попытались разобраться, что кому и за что вручают. Вывести близкую к математической формулу не удалось. Да это и невозможно: слишком многое зависит от конкретных боевых условий, а иногда и от командиров, кадровиков на пути наградных документов.

- Понять нужно главное, - сказал мне знакомый в Минобороны. - Те, кто сейчас находится в зоне спецоперации, они уже герои. А наградами мы просто оформляем это.

САМЫЙ УВАЖАЕМЫЙ «МУЖИК»

Орден Мужества. Фото: wikimedia.org

Орден Мужества - вторая по значимости награда, которую массово получают за подвиги на полях спецоперации. Формально ее может получить любой боец и вообще любой гражданин, проявивший «самоотверженность, мужество и отвагу при охране общественного порядка, в борьбе с преступностью, при спасении людей в чрезвычайных ситуациях, а также за смелые и решительные действия, совершенные при исполнении воинского, гражданского или служебного долга в условиях, сопряженных с риском для жизни».

Однако неофициально, по словам Сергея Шишкова, этот орден считается наградой офицерской.

- На передовой этим орденом награждаются участники именно боевых действий, - говорит Шишков. - Это очень сильная, очень почетная награда. Пожалуй, самая уважаемая в военной среде, не считая, конечно, Звезды Героя. И в то же время это и массовая награда. Орден Мужества был учрежден в 1994 году, к сегодняшнему дню есть несколько человек, награжденных им четырежды. Больше всего награжденных было в ходе боевых действий на Северном Кавказе. А всего за 2 чеченские кампании этого ордена удостоены около 200 тысяч военных. Сейчас, в ходе спецоперации, традиция награждать офицеров этим орденом продолжается. Конечно, его могут получить и сержанты, и даже рядовые. Но это скорее исключение. Я бы сказал, что солдатский аналог ордена Мужества - это медаль «За отвагу». Однако в Чечне было такое правило: тем, кто получает тяжелое ранение, вручают орден Мужества. Независимо от звания.

Кстати, в военной среде орден Мужества часто называют ласково и весомо «мужик». Недавно президент подписал Указ о том, что награжденные тремя такими орденами получают право на ежемесячные выплаты в размере 330% социальной пенсии. Сейчас в России всего 196 таких орденоносцев.

А совершившие подвиг, достойный награждения орденом Мужества в четвертый раз, теперь представляются к Звезде Героя.

ГЕРОЙ РОССИИ - ТОЛЬКО ОДНАЖДЫ

Золотая Звезда Героя России. Фото: Сергей СУББОТИН/РИА Новости

Главная награда страны - это, конечно, звание Героя России и медаль «Золотая Звезда». Сколько всего воинов получили это гордое звание с 24 февраля, неизвестно. Эта информация засекречена. Например, данные бойцов сил специальных операций раскрывать нельзя…

Первым Героем спецоперации (посмертно) стал 25-летний старший лейтенант ВДВ Нурмагомед Гаджимагомедов. 24 февраля этого года во время боя он получил тяжелое ранение, но продолжил прикрывать отход своих товарищей. Когда противник подошел близко, Нурмагомед подорвал гранатой себя и врагов.

Положение о звании Героя России практически дословно повторяет текст статута советской эпохи. Правда, в СССР можно было становиться Героем много раз (маршал Георгий Жуков и генсек Леонид Брежнев были четырежды Героями). Закон России этого не допускает, сегодня Героем можно стать только однажды.

- Если говорить просто, то звание Героя России присваивается ЗА ПОДВИГ, - говорит Сергей Шишков, известный исследователь, автор 12 книг по фалеристике (историческая дисциплина, изучающая награды). - Этот

подвиг может быть совершен как в военное, так и в мирное время. Но понятно, что в ходе боевых действий возможностей стать героем намного выше.

Кстати, Герои России получают существенную материальную поддержку. Например, можно выбрать ежемесячную выплату в 64 тысячи рублей. Или отказаться от этих денег - тогда можно не платить за услуги ЖКХ, за счет государства делать ремонт, заправлять машину и получать лекарства. А кроме этого, Герои России освобождаются от всех видов налогов, сборов и пошлин.

ОСОБЫЙ ЗНАК - СКРЕЩЕННЫЕ МЕЧИ

Медали ордена «За заслуги перед Отечеством» I (слева) и II степеней. Фото: wikimedia.org

Бойцов активно награждают и медалями ордена «За заслуги перед Отечеством». В российской табели о рангах это самая высшая из медалей, среди наград спецоперации она идет сразу за орденом Мужества.

- У этой медали есть две степени, - говорит Сергей Шишков. - У нас вся группа «Альфа» награждена этими наградами. Многим из тех, кто освобождал детишек в Беслане, дали именно эту медаль.

Впрочем, эта награда не только боевая, она вручается и за заслуги и отличия в промышленности, науке, культуре и так далее. К примеру, сразу после появления этого знака отличия в 1994 году среди первых награжденных была группа спортсменов и тренеров, победителей на зимних Олимпийских играх 1994 года в Лиллехаммере.

Но для боевых подвигов есть собственный вариант этой медали - со скрещенными мечами. Военным она вручается «за большой вклад в дело защиты Отечества». Гражданский человек, не участвовавший в боях, такую медаль не получит.

То же самое и с орденом «За заслуги перед Отечеством». У него также есть вариант с мечами. Им награждают, как правило, боевых офицеров и генералов.

«НА ГРУДЬ ПОЙМАЕШЬ «ЗА ОТВАГУ»

Медаль «За отвагу». Фото: wikimedia.org

Медаль «За отвагу» - самая почитаемая среди солдат и сержантов. Неофициально еще с Великой Отечественной повелось, что она дается исключительно за мужество и смелость, проявленные в бою.

«И если не поймаешь в грудь свинец, медаль на грудь поймаешь «За отвагу», - пел Владимир Высоцкий. Эту награду невозможно получить «за участие» или «по совокупности». Только за подвиг на поле брани. Если перед тобой человек с медалью «За отвагу», будь уверен, он бывал в переделках и не праздновал труса.

- Медаль «За отвагу» дается за участие в боевых действиях с риском для жизни, - продолжает Сергей Шишков. - Много таких медалей давали во время войны в Афганистане. Во время двух чеченских кампаний тоже многие ее получили. Это самая массовая из боевых наград среди рядового состава. Впрочем, бывает, что «За отвагу» получают и офицеры. Обычно это средний комсостав - лейтенанты, капитаны. Для них получить такую медаль - тоже большая честь.

Медалью «За отвагу» за мужество, проявленное во время освещения грузино-южноосетинского конфликта, награжден военкор «Комсомолки» Александр Коц.

ЧИСТОЕ СЕРЕБРО

Медаль Суворова. Фото: wikimedia.org

Еще две уважаемые и почетные государственные награды, которыми награждают бойцов спецоперации, - это медаль Суворова и медаль Жукова. Обе в табели о рангах стоят ниже медали «За отвагу», их статуты очень похожи: награждаются военнослужащие за личное мужество как во время боевых действий, так и во время учений.

Этими медалями военных часто награждают «за участие» и «по совокупности». Вот, к примеру, человек честно выполнял свои обязанности на передовой, проявил выучку, стойкость и смелость, но подвига с риском для жизни совершить не довелось.

Медаль Суворова изготовлена из чистого серебра. Она была учреждена в 1994 году, у нее нет аналогов в советской наградной системе. Исследователи считают, что предназначена она для военнослужащих сухопутных войск. Но известны случаи награждения ею и моряков.

Медаль Жукова. Фото: wikimedia.org

Медаль Жукова тоже из серебра. И тоже была учреждена в 1994 году.

- Поначалу это была латунная юбилейная медаль к 100-летию полководца, которое отмечалось в 1996-м, - говорит Сергей Шишков. - Даже я получил ее как ветеран Вооруженных сил. Однако позже, в 2011 году, она переродилась. Стала серебряной, их начали нумеровать. И теперь ее вручают военным за конкретные отличия.

Кстати, практически все государственные награды в России - из серебра или других драгоценных металлов (Звезда Героя - конечно, золотая). И с номером на обороте, по которому можно определить, кто и за какие заслуги этим орденом или медалью был награжден.

ГЕОРГИЕВСКИЕ КАВАЛЕРЫ

Георгиевские кресты (слева направо) 1-й, 2-й, 3-й и 4-й степеней. Фото: wikimedia.org

Знак отличия Святого Георгия (Георгиевский крест) в царской России был самой почетной солдатской наградой. Она вручалась низшим чинам и была не менее массовой, чем нынешняя медаль «За отвагу»: за годы Первой мировой георгиевскими кавалерами разных степеней стали более миллиона военных.

В современной же России Георгиевский крест пока редкость. По статуту им награждаются солдаты, сержанты, старшины и прапорщики за подвиги и отличия в боях по защите Отечества и на территории других государств.

В постсоветской России Георгиевский крест был восстановлен в 1992 году. Однако долго был не у дел: награждать стали только в 2008 году по итогам конфликта в Южной Осетии. Почему?

- Сначала планировалось, что эта награда будет даваться только за участие в боевых действиях по защите Отечества, то есть когда на Россию кто-то нападает, - объяснил главный научный сотрудник Центрального музея Вооруженных сил Владимир Афанасьев. - Но в 2008 году положение изменили, начав вручать и в других боевых случаях.

По словам Сергея Шишкова, Георгиевский крест для нынешних кадровиков - это аналог медали «За отвагу». Обе награды вручаются примерно за одно и то же. При этом у нынешнего Георгиевского креста, как и у его дореволюционного варианта, существует 4 степени. Получать их можно только последовательно, поэтому большинство награжденных сегодня - это георгиевские кавалеры 4-й степени.

ОТМЕТИТЬ «ЗДЕСЬ И СЕЙЧАС»

Медаль «За боевые отличия». Фото: wikimedia.org

Еще две медали, которыми часто награждают участников спецоперации, ведомственные. Это медали Минобороны «За боевые отличия» и «За воинскую доблесть». Положения об этих наградах тоже сходны. Например, статут медали «За боевые отличия» предусматривает награждение «за отвагу и самоотверженность, проявленные при выполнении задач в боевых условиях и при проведении специальных операций в условиях, сопряженных с риском для жизни». Звучит как абсолютно боевая награда, не хуже медали «За отвагу». Почему же одному дают государственную награду, а другому - ведомственную?

Медаль «За воинскую доблесть». Фото: wikimedia.org

- Четко ответить на этот вопрос невозможно, все зависит от тех или иных обстоятельств, - объясняет Владимир Афанасьев из Центрального музея Вооруженных Сил. - Но одна из причин в том, что представление к государственной награде проходит длинный и долгий путь согласований. А ведомственную медаль можно вручить быстрее. Поэтому иногда, чтобы наградить отличившихся парней «здесь и сейчас», им дают медали «За боевые отличия» или «За воинскую доблесть».

Некоторые, даже самые высокие награды бойцам вручают прямо на передовой. Как, например, замкомандующего войсками Южного военного округа Владимир Жаров (слева) в октябре специально приехал к артиллеристам на Запорожское направление. Фото: РИА Новости

КСТАТИ

Путь награды к бойцу стал короче

Владимир Путин значительно упростил процедуру согласования некоторых видов наград в районе спецоперации. 7 октября своим указом он дал командующим группировками войск право вручать от имени президента орден Мужества, Георгиевский крест 4-й степени, медаль «За отвагу» и медаль «За спасение погибавших».

- Так было во время Великой Отечественной, - говорит Сергей Шишков. - Помните фильм «Горячий снег»? Георгий Жженов вручает выжившим солдатам ордена Красного Знамени и говорит: «Все, чем могу». Награды его адъютант прямо из вещмешка достает.

Тогда командир полка мог наградить своего бойца медалью «За отвагу», комдив - орденом Славы III степени или Красной Звезды. В боевой обстановке решили награждать солдат сразу, а не запускать бумаги по бюрократическому кругу.

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