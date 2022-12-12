Кристина Орбакайте присоединилась к беглой Чулпан Хаматовой

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Кристина Орбакайте давно живет на две страны. В США у певицы шикарные апартаменты в Майами. А деньги вокалистка зарабатывает в России. В первых числах декабря дочь Аллы Пугачевой активно снималась в музыкальные шоу. А теперь знаменитость решила отдохнуть.

Кристина Орбакайте присоединилась к беглым артистам Чулпан Хаматовой, Максу Покровскому, Александру Молочникову в США. Веселая компания хорошо проводит время в Нью-Йорке.

Вероятно, знаменитости пришли на спектакль. Во всяком случае, Молочников в блоге выложил видео, на кадрах которого артисты вышли на поклон. Он сопроводил ролик небольшим комментарием: "Поплакал на американском Онегине..."

О встрече написал Покровский. "Сегодня мы встретились в Нью-Йорке с нашей замечательной, дорогой и любимой Чулпан Хаматовой после ее потрясающего и сверхуспешного представления. Это была не первая наша встреча за последние пару недель. Незадолго до этого мы виделись в Риге", - поделился солист "Ногу свело!"

Стоит отметить, не так давно стало известно, что у 51-летней Орбакайте стало хуже с выступлениями. Как заверил концертный директор Сергей Лавров, ее гонорары значительно сократились в последнее время.

"У Орбакайте нет новых хитов. Ну и мама своими поступками ей все подпортила. Ее отъезд напрямую сказался на заработке Кристины", - поделился он. Пугачева в последнее время оскандалилась своими резкими высказываниями.

Напомним, Кристина Орбакайте последние несколько лет живет на две страны - Россию и США. В Штатах живет и работает ее супруг Михаил Земцов, а вместе с ним проживает и 10-летняя дочь пары Клавдия. Орбакайте за последние месяцы приняла участие сразу в нескольких проектах. Она снялась в третьем сезоне мелодрамы "Тест на беременность", где исполнила роль главврача коммерческой клиники, стала членом жюри шоу "Дуэты", а также продолжила давать частные выступления. Одним из последних стал концерт в Крыму, где Орбакайте развлекала неких влиятельных гостей.