49-летняя Высоцкая сразила модельной фигурой в бикини

Юлия Высоцкая. Фото: соцсети.

Юлия Высоцкая несколько дней назад уехала в отпуск. Супруга режиссера отдыхает на Мальдивах. В соцсетях актриса делится яркими отпускными фото, снятыми на пляже. На одном из снимков 49-летняя Высоцкая продемонстрировала стройную фигуру в бикини – идеальную как у модели.

На фото актриса позирует спиной к зрителям. Камера запечатлела ее тонкую талию и бесконечно длинные ноги.

«Ялта, парус…», - лаконично подписала фото Высоцкая.

Юлия Высоцкая загорает на Мальдивах. Фото: соцсети.

На другом снимке актриса похвасталась плоским накачанным животиком. Фотограф запечатлел, как Юлия в черном бикини на пляже пытается открыть бутылку шампанского.

«А дальше видно будет», - сообщила артистка в подписи к фотографии.

Подписчики пришли в восторг от того, как выглядит супруга Кончаловского. Многие удивляются: как Юлия – ведущая кулинарной программы – умудряется сохранять такую стройность? «Такие руки! Прям спортсменка», «Шикарная форма», «Ну надо же! Так круто выглядит в 49 лет», «Так вкусно готовит, а фигуру сохранила», «Бесподобно!», «Настоящая нимфа», - написали поклонники в комментариях.

Актриса делится отпускными снимками. Фото: соцсети.

Высоцкая не раз рассказывала о своих секретах молодости и красоты. По словам Юлии, главную роль в поддержании отличной формы играет спорт. Актриса не ходит в спортзал каждый день, но старается обязательно тренироваться несколько раз в неделю. Больше всего она любит бег, поскольку он сочетает в себе и прогулку, и физические нагрузки. Что касается своих кулинарных шедевров, то Юлия их попросту не ест. Обычно, когда блюдо готово, она позволяет себе попробовать лишь маленький кусочек. Остальное съедают члены съемочной группы или семья.

Вероятно, актриса нашла окошко в своем плотном рабочем графике и отправилась на отдых в теплые края. Юлия Высоцкая занята в ведущих спектаклях Театра Моссовета – «Вишневый сад», «Три сестры», «Дядя Ваня», «Укрощение строптивой» и в других.

Супруг актрисы Андрей Кончаловский сейчас работает над новым проектом. 85-летний мэтр отечественного кино снимает многосерийный фильм «Хроники русской революции». Сериал посвящен непростому периоду в истории нашей страны – от Первой мировой войны до начала Великой Октябрьской социалистической революции. Главными героями проекта станут Ленин, Сталин, Николай II, Григорий Распутин, Надежда Крупская и другие видные исторические личности. Сериал охватит период с 1905 по 1925 годы. На данный момент запланированы 16 эпизодов, премьера ожидается не раньше конца 2024 года.