Изнасиловия, убийства и коррупция: власти Британии опубликовали шокирующий доклад о полиции Лондона

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На днях в Великобритании был опубликован доклад о полиции Лондона (MET), который в пух и прах разносит остатки доверия к столичным стражам правопорядка. На 363 страницах обзора подробно изложены свидетельства о процветающих в рядах полиции расизме, женоненавистничестве, гомофобии, покровительстве и коррупции. Луиза Кейси, член Палаты лордов, руководившая подготовкой документа, заявила, что подразделению, в котором работает более 43 тысяч сотрудников, необходима «радикальная» реформа.

Обзор начали готовить по заказу экс-главы столичной полиции еще в 2021 году, после после того, как действующий офицер похитил, изнасиловал и убил девушку. Спустя два года документ вскрывает нарыв, зревший десятилетиями. Стражи правопорядка от мала до велика не стесняются оскорблять женщин и представителей нацменьшинств даже в своих рядах, покрывают друг друга и верят в собственную исключительность. Большинство лондонцев, в свою очередь, не доверяет местной полиции и боится её.

О повсеместном расизме в рядах MET начали говорить еще в 1999 году, но и по сей день проблема не искоренена ни в отношении населения, ни в самом подразделении. По статистике полицейские из числа нацменьшинств хуже продвигаются по службе и чаще подвергаются наказаниям и оскорблениям. Например, офицеры ради забавы могут напихать своему коллеге-мусульманину полные ботинки бекона. Женщины в полиции Лондона тоже не в почете. 12% из них жалуются на домогательства, почти треть — на сексизм и пошлые шутки. При этом, отстоять свое достоинство почти невозможно — коллеги-мужчины покрывают друг друга. Еще один бич — разгильдяйство. Однажды кто-то испортил целый холодильник улик, поставив туда свой завтрак.

Но главная проблема, по словам авторов обзора, отрицание масштабов кризиса самими полицейскими. Глава MET Марк Роули хоть и признал неладное в своей вотчине и извинился перед жителями, пообещав начать реформу, но отказался называть проблему «институциональной», как это делают авторы доклада. Премьер-министр Риши Сунак и мэр Лондона Садик Хан, в свою очередь, согласились с выводами доклада и намерены взять реформу под контроль. Однако, по словам главы МВД Суэллы Браверман, на искоренение проблем уйдут годы.