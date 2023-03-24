Модные тренды весны: Белые воротнички принцессы Дианы и платья в горошек, как у Канделаки

Ксения Собчак предпочла привычному образу роковой дамы винтажную эстетику Фото: Личная страничка героя публикации в соцсети

Весна — любимая пора для модниц. Наконец-то не нужно прятаться под объемными пуховиками и кутаться в колючие шарфы. Время надевать шпильки, лёгкие кеды и красивые платья.

Наш модный эксперт, любимый дизайнер олимпийской чемпионки Татьяны Навки и певицы Риты Дакоты Белла Потёмкина рассказала KP.RU, какие образы будут актуальны этой весной.

«Равнение на винтаж»

-Нынешней весной мировые дизайнеры вдохновляются винтажной роскошью принцессы Дианы. Обратите внимание на коллекции с платьями и костюмами с белыми воротничками. Даже Ксения Собчак предпочла привычному образу роковой дамы винтажную эстетику, дополнив свой весенний наряд белым воротничком (возможно, даже и съемным). Эта деталь добавила образу Ксении женственности и легкости, - считает дизайнер Белла Потемкина.

Тина Канделаки всегда выглядит как истинная леди, поэтому не удивительно, что звезда выбрала такой элегантный образ. Фото: Личная страничка героя публикации в соцсети

«Леди выбирают макси»

-И снова вдохновляемся модными выходами принцессы Дианы, ее знаменитыми платьями в горошек. Тина Канделаки всегда выглядит как истинная леди, поэтому не удивительно, что звезда выбрала такой элегантный образ. Такие макси-наряды идеально сидят на фигуре любого типа и создают яркий и эстетичный образ. А немного пышная юбка делает образ завершенным и летящим.

Ани Лорак довольно часто использует в своих образах корсеты. Фото: Личная страничка героя публикации в соцсети

«Акцент на талию»

—Корсеты никогда не выходили из моды. Это классика, которая выгодно подчеркивает фигуру. Вот и изящная Ани Лорак довольно часто использует в своих образах корсеты. Этот эффектный элемент образа не покидает и ковровые дорожки мировых кинофестивалей. Черный корсет, обнажающий декольте и элегантные украшения — простой рецепт, когда трудно определиться с вечерним нарядом.

Дизайнер Белла Потемкина Фото: Личный архив

Корсеты, кстати, будут хороши и в повседневном образе, если девушка хочет быть яркой вне календарных праздников. Достаточно декорировать рубашку или футболку корсетом и образ модниц сразу же становится наиболее притягательным. Этой весной советую обратить внимание не только на классические черные корсеты, но и на модели со стразами. Они идеально дополнят ваш образ и сделают его еще более волнующим.