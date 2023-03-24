Полицейский ранен во время обыска у немецких монархистов, планировавших восстановить Второй рейх

Во время следственных действий в городе Ройтлингене один полицейский получил ранение. Фото: REUTERS

Полиция Германии провела обыски по 20 адресам в рамках расследования дела о государственном перевороте, в подготовке которого подозревают рейхсбюргеров во главе с 71-летним принцем Генрихом XIII. Об этом пишет The Guardian со ссылкой на министра юстиции ФРГ Марко Бушмана.

Рейхсбюргеры – это праворадикальное движение, которое отрицает легитимность нынешней немецкой государственности. Они не признают документы и законы ФРГ и считают, что их страна должна вернуться к границам 1937 года (до начала активной гитлеровской экспансии). В группировку входят правые экстремисты, сторонники теорий заговора и военнослужащие в отставке. Ими руководит 71-летний принц Генрих XIII, потомок знатного немецкого дворянского рода Рейссов, правившего в Тюрингии. Сейчас он возглавляет компанию во Франкфурте-на-Майне, которая занимается недвижимостью.

Новые обыски связаны с раскрытым в декабре прошлого года заговором по свержению правительства ФРГ. Второй рейд провели в 8 федеральных землях Германии, а также в Швейцарии. По информации Der Spiegel, среди 5 подозреваемых и 14 свидетелей, проходящих по делу, есть 3 сотрудника полиции, 4 бывших и 1 действующий военнослужащий.

Новые обыски связаны с раскрытым в декабре прошлого года заговором по свержению правительства ФРГ. Фото: REUTERS

Во время следственных действий в городе Ройтлингене в земле Баден-Вюртемберг был ранен сотрудник полиции. Он получил легкое огнестрельное ранение, когда полиция попыталась проникнуть в жилище спортивного стрелка, ранее не входящего в число подозреваемых по делу. Теперь он задержан по обвинению в покушении на сотрудника полиции.

Министр внутренних дел Германии Нэнси Фезер в Twitter сообщила, что в стране ужесточат закон о ношении оружия из-за опасений, связанных с планировавшимся рейхсбюргерами госпереворотом и их желанием создать временное военное правительство.