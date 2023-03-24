«Спортлото» четвертый год подряд занимает почетное место в списке «50 легендарных брендов»

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Всенародное голосование проводилось с августа 2022 года по февраль 2023 года. По итогам конкурса среди самых любимых россиянами брендов, родившихся во времена СССР, первые три строчки заняли «Газпромбанк», «Спортлото» и «Вдохновение». Лауреатами этого года также стали Большой театр, «Москвич», «Аэрофлот», «Зенит» и другие.

«Миллионы читателей одной из самых популярных газет страны народным голосованием определили самые популярные отечественные бренды, которые смогли пронести всеобщую любовь и доверие россиян через десятилетия. «Спортлото» заслуженно вошел в тройку лидеров, ведь лотерейный бренд уже давно стал частью культурного кода нашей страны. Сложно представить человека, который не знаком со «Спортлото». Это общая заслуга команды, которая развивала бренд во времена СССР, и распространителя всероссийских гослотерей «Столото», который продолжает эти традиции сегодня. Благодаря этому «Спортлото» по-прежнему остаётся одним из самых популярных и узнаваемых брендов государственных лотерей и по сей день является неотъемлемой частью семейного досуга и традиций, направленных на поддержку спорта в стране», — отметила Екатерина Тутон, заместитель генерального директора S8 Capital, в который входит «Столото».

Проект «50 легендарных брендов» появился в преддверии 95-летнего юбилея «Комсомольской правды» и проводится ежегодно с 2019 года. Главная задача конкурса — поощрить компании, сохраняющие лидерство в своей отрасли и любовь потребителей на протяжении многих лет. В этом году конкурс «50 легендарных брендов» прошел уже в четвертый раз. И в четвертый раз «Спортлото» в лидерах.

Можно смело говорить, что сегодня «Столото» продолжает традиции легендарного советского «Спортлото». Этой лотерее посвящали песни Владимир Высоцкий и Михаил Боярский, а режиссер Леонид Гайдай снял один из самых кассовых фильмов того времени – «Спортлото-82». Во времена СССР в лотереях участвовало до 70% взрослого населения, а отчисления от лотерей обеспечили до четверти бюджета летней Олимпиады-80 в Москве и позволили построить и реконструировать спортивные сооружения по всему Советскому Союзу, которые и сейчас являются значимыми при проведении знаковых мероприятий.