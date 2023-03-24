Дмитрий Песков: После поездки президента в Мариуполь в Кремле никто не поседел

Дмитрий Песков Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В пятницу, 24 марта, журналист «Комсомольской правды» предложил официальному представителю Кремля следующую тему…

…- Дмитрий Сергеевич, после вашего подробного рассказа о поездке Владимира Путина в Мариуполь складывается впечатление, что президенту недостаточно послушать доклады руководителей разных регионов, министерств и так далее - о том, что происходит в стране, и он по-прежнему стремится, по возможности, все увидеть своими глазами. Кстати, сегодня ночью Марат Хуснуллин разместил в своём телеграм-канале подробное видео - и подтвердил, что это был экспромт. Может ли это стать новым стилем Путина и впереди нас ждут новые экспромты?

- Здесь я с вами абсолютно не соглашусь, - заметил Песков. - Это нельзя назвать «новым стилем Путина» – Президент всегда старается обеспечить себе многообразие источников информации, и, особенно, - по тем темам, которые он держит под своим личным контролем.

И развитие, и восстановление новых территорий - это архиважная задача для всего государства.

И, конечно, это та тема, которая круглосуточно находится под контролем президента. Поэтому, то, что он принял решение лично все посмотреть на месте – это вполне естественно и, собственно, Путин всегда так делает.

- А как в Кремле к этому относятся, к экспромтам президент? - задал я вопрос. - Никто не поседел? Извините…

- Никто не поседел, - ответил пресс-секретарь.

- Спасибо, Дмитрий Сергеевич