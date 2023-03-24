Кичившейся богатством блогерше Лерчек больше неоткуда брать деньги

Блогер Лерчек (Валерия Чекалина).

Блогерша Лерчек (Валерия Чекалина), которую обвиняют в неуплате налогов на сумму 311 млн рублей и отмывании денег, вторую неделю не выходит на связь в соцсетях. По решению суда ей и мужу Артемчеку на время расследования запрещено пользоваться интернетом и средствами связи: фактически пара не может даже вызвать такси - только "скорую помощь" и экстренные службы в случае острой необходимости.

Между тем, личные банковские счета семьи Чекалиных, а также элитная недвижимость и роскошные автомобили арестованы с первых дней: все нажитое непосильным трудом добро служит гарантом возмещения причиненного государству ущерба. Мол, если блогеры-марафонщики добровольно не заплатят огромные миллионы, их имущество пойдет с молотка.

На что сейчас живут Лерчек и Артемчек с тремя детьми, уверявшие суд, что других способов заработков, кроме как соцсети, у них нет - вопрос открытый. Так, выйдя из суда, глава семейства чуть ли не вывернул карманы перед многочисленными камерами: мол, в кошельке тысяч 100 - других денег нет...

А сегодня стало известно, что у Лерчека заблокировали счета еще одной фирмы - ООО "ЛЭА", которая занимается производством одежды - тех самых скандально известных спортивных комбинезонов, которые в 2021 года Чекалина сплагиатила у небольшой и не столь известной в соцсетях компании. Как выяснил сайт KP.RU, арест произошел еще 9 марта из-за "непредоставления налоговой декларации в налоговый орган". Таким образом, бизнесвумен лишилась последнего источника дохода (ранее ФНС заблокировала счета ее компании "Би Фит", а других фирм у Чекалиной нет).

- Надо признать, что ситуация для Лерчека ухудшается: это видно по действиям налоговых и правоохранительных органов, - считает звездный адвокат Андрей Алешкин. - Аресты счетов, как правило, связаны с обеспечительными мерами: чтобы обвиняемые не могли вывести деньги, потратить их на иные нужды и так далее. На самом деле, Чекалина могла сразу начать гасить долг перед государством - я не думаю, что у нее заблокированы абсолютно все счета и неоткуда взять средства. Мы, юристы, не раз предупреждали через СМИ, что затягивать в этом случае не стоит. Но если имущество арестовали, значит, добровольно Чекалина платить так и не начала.

По словам адвоката, это чревато серьезными последствиями: для впервые совершающих подобное налоговое преступление добровольное возмещение вреда гарантирует закрытие дела. А уклонение от оплаты грозит уголовной ответственностью по всей строгости.