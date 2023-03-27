Открываем дачный сезон: что точно нужно взять с собой

Фото предоставлены пресс-службой бренда Starwind

Мы для вас подготовили подборку техники, которая поможет вам провести весенний выходные максимальной комфортно!

Мини система Hyundai H-MC1230

Минисистема Hyundai H-MC1230 обеспечивает громкий и чистый звук на природе и дома. Стереодинамики выдают до 40 Вт звука – этого хватит для небольшого семейного мероприятия на улице или в помещении. Прибор поддерживает воспроизведение с карт памяти micro USB, флеш-накопителей, а также с любых устройств, способных подключаться по AUX. С колонкой можно синхронизироваться через Bluetooth. Таким образом вы сможете не только удалённо менять очередь воспроизведения со смартфона, но и управлять другими параметрами. Со встроенной батареей на 2400 мАч наслаждаться музыкой возможно до 10 часов. В Hyundai H-MC1230 также встроена красочная подсветка, а корпус акустики выполнен таким образом, чтобы быть одновременно легким и компактным.

Фото предоставлены пресс-службой бренда Huyndai

Термосы Starwind 30-1500 и Starwind 30-1800

Термосы Starwind 30-1500 и Starwind 30-1800 станут полезными спутниками в походах, поездках на природу и в путешествиях. Модели созданы с использованием технологии двойных стенок и удерживают тепло и холод более суток. Дополнительную термоизоляцию обеспечивают плотная винтовая пробка на резьбе и металлическая ёмкость, которую удобно использовать как чашку. Термосы различаются между собой по объему и длительности поддержания температуры. Starwind 30-1500 и Starwind 30-1800 универсальные модели, которые подходят как для напитков, так и для еды. Они легко трансформируются в питьевые за счет двойной пробки.

Фото предоставлены пресс-службой бренда Starwind

Электрогриль Hyundai HYG-5047

Если не хочется тратить время на разведение мангала и жарку мяса на улице, то электрогриль Hyundai HYG-5047 отличный вариант с обилием оригинальных опций приготовления. Один из его режимов работы – барбекю – позволяет частям Hyundai HYG-5047 раскрываться на 180 градусов и работать одновременно, как в полноценном классическом гриле. Все же любят ребрышки барбекю из свежего сочного мяса с обильным количество соуса, м?

Соковыжималка шнековая Starwind SJ3212

Соковыжималка Starwind SJ3212 - верный друг на кухне, который обеспечит вас свежевыжатым соком и витаминами. Модель оснащена мощностью 200 Вт и удобным механическим управлением, а специальные прорезиненные ножки обеспечивают устойчивость во время работы. У Starwind SJ3212 предусмотрено два резервуара по 800 мл, один для сока, а второй для мякоти. Также прибор оснащен системой “капля-стоп”, что предотвращает попадание сока на стол.