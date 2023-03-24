ВКонтакте провела Content Day и представила уникальные инструменты для создания медиаконтента с использованием технологий машинного обучения

ВКонтакте представила на Content Day главные обновления для создателей контента: анонсировала standalone-приложение для обработки и генерации видео и фото с уникальными ML-инструментами, многофункциональный видеоредактор в VK Клипах, редактор текстов для совместной работы, NFT-маркетплейс и NFT-награды для лучших авторов, ML-технологии для онлайн-дубляжа в реальном времени, автоперевода, генеративных аватарок для профилей и обложек для сообществ, а также многие другие новинки. Запись трансляции можно посмотреть в сообществе «ВКонтакте с авторами»: vk.cc/cmxhM3.

Марина Краснова, CEO ВКонтакте, VK Видео, VK Клипов и VK Звонков:

«ВКонтакте более 2 млн активных авторских сообществ, и эта цифра постоянно увеличивается. Наша задача — помогать креаторам выражать себя. Мы предлагаем уникальные кросс-платформенные продукты, с помощью которых можно генерировать контент любого формата. Многие инструменты построены на уникальных ML-решениях ВКонтакте — это даёт неограниченные возможности для создания контента, аналогов которому нет на других платформах. Мы видим, что наши разработки полезны авторам — с их помощью создатели контента заработали больше 4 млрд рублей в 2022 году. С радостью представляем новинки, которые помогут эффективнее, удобнее и проще создавать контент в самых разных форматах и делиться им».

Standalone-редактор видео и фото с уникальными ML-инструментами

ВКонтакте анонсировала отдельное приложение с широким набором функций для работы с видео и изображениями, в том числе уникальными ML-инструментами для редактирования. Например, нейросети позволят улучшить разрешение видео, удалить объекты, заменить себя в ролике на знаменитость благодаря технологии дипфейк или сделать ретушь одним нажатием. При работе с изображениями пользователи смогут превратить горизонтальное фото в вертикальное: алгоритмы автоматически сгенерируют фон за пределами исходного кадра. Редактор позволит применять целый набор эффектов: омолодить, состарить или сделать героя снимка мультяшным.

Технологии машинного обучения для создания контента

Умные алгоритмы позволяют реализовывать самые креативные идеи и получать контент в форматах, которые раньше казались невозможными. Технологии ВКонтакте помогут авторам:

переводить тексты — сначала на 4, а к концу года на 8 языков;

улучшать орфографию, пунктуацию и стилистику в любом тексте;

создавать для сообществ обложки на основе их тематики, а для профилей — аватарки в разнообразных стилях.

Кроме того, ВКонтакте представит функцию онлайн-дубляжа на русском языке. Это не просто перевод, а уникальная технология: синтезированная нейросетями озвучка будет максимально похожа на голос актёра, блогера, ведущего ток-шоу или подкаста и любого другого говорящего — с тем же тембром, эмоциональной окраской и другими особенностями речи.

Александр Тоболь, вице-президент по технологиям и разработке VK, CTO ВКонтакте, VK Видео, VK Клипов и VK Звонков:

«Создавать контент раньше было долго и трудозатратно: только монтаж одного видео мог занимать месяц. Сейчас снять ролик можно за пару минут на телефон — и получить миллионные просмотры. Технологии меняют модель генерации и обмена контентом, позволяя быстро делиться творчеством на широкую аудиторию. Мы создаём технологии и инструменты, которые облегчают работу авторов, помогая талантливым людям пройти путь от идеи до восторга читателей, зрителей и слушателей максимально эффективно и удобно. Наши сервисы помогают авторам выражать идеи и творить в самых разных жанрах, гибко дополнять контент, используя опыт других креаторов, переводить тексты и видео на те языки, которыми автор не владеет, генерировать иллюстрации к своим стихам или переводить рисунки в другие стили, анимировать их и многое другое, что было трудно представить несколько лет назад».

Редактор текстов для совместной работы

Работа с текстовым контентом выходит на новый уровень: прямо ВКонтакте можно будет создавать таблицы и доски, совместно редактировать статьи, просматривать журнал изменений, добавлять многоуровневые списки и многое другое. Редактор сможет стать основным инструментом для ежедневной коллективной работы над материалами разных форматов.

Рекомендации: сообщества и медиалента

ВКонтакте подвела первые итоги работы новой ленты медиарекомендаций — с максимальным акцентом на стильный визуальный контент. Пользователи посмотрели в ней свыше 1,9 млрд метров контента. Это в пять раз больше, чем расстояние от Земли до Луны. Новый формат ленты вовлекает аудиторию яркими публикациями: пользователи стали посещать раздел на 9,3% чаще, а среднее количество просмотренных записей в сутки в ленте рекомендаций выросло на 11% на пользователя. Таких результатов удалось достичь благодаря использованию сквозных рекомендаций — многолетнего опыта работы с нейросетями в клипах, ленте новостей, видео: каждый пользователь видит наиболее вовлекающие материалы.

ВКонтакте приступила к тестированию глобального перезапуска раздела «Сообщества». В основе — новая рекомендательная система, персонализированные подборки по широкому набору тематик, созданные с помощью нейросетей, а также рекомендации от блогеров, селебрити, комьюнити и других лидеров мнений. Поиск новых авторов стал более простым, а благодаря новому дизайну пользователи смогут больше узнать о сообществах и сразу же подписаться.

VK NFT: первые итоги и развитие

Более 2 млн уникальных пользователей интересуются технологией в сервисе VK NFT. В ближайших планах — добавить поддержку токенов в сообществах: авторы смогут установить свой цифровой арт на аватар или добавить на витрину, а в будущем — проводить дропы коллекций. В рамках дропа вместе с токеном можно выдавать различные бонусы: скидки, подарки, подписки, билеты, особые тарифы и многое другое.

ВКонтакте планирует запустить собственный NFT-маркетплейс, в котором будет доступна первичная и вторичная продажа, а любой желающий сможет выпустить собственную коллекцию токенов.

Также в VK NFT:

Можно будет выпускать NFT, которые открывают доступ к эксклюзивному контенту: допустим, треку, который может послушать только владелец токена.

Авторы смогут защищать свой контент от копирования, создавая токены для материалов разных форматов.

Лучшие создатели контента получат NFT-награды — к примеру, за самый большой рост просмотров, подписок, лайков и другие достижения.

Пользователи смогут в числе первых получать доступ к эксклюзивным ML-инструментам ВКонтакте с помощью особых токенов: например, к нейросетевому улучшению видео до 4K.

Новые возможности в VK Клипах

Благодаря продуктовым и технологическим обновлениям VK Клипы в феврале побили рекорд и достигли пикового значения в 1,1 млрд просмотров в сутки. На Content Day ВКонтакте рассказала о новых эксклюзивных инструментах, которые помогут авторам создавать более разнообразный и виральный контент.

VK Клипы представят многофункциональный видеоредактор: с гибким управлением цветокоррекцией, мультиэкраном, звуковыми эффектами, добавлением фото и другими возможностями. Станет проще находить треки для клипов: в новом музыкальном каталоге будут доступны редакционные плейлисты с делением по жанрам, настроению и другим категориям. В приложении VK Клипы можно будет извлечь звук из немузыкальных видео — это открывает ещё больше возможностей для творчества.

Лучше понимать потребности и предпочтения аудитории, точнее анализировать реакцию зрителей на контент, наращивать активность и вовлечённость подписчиков поможет расширенная статистика контента. Полученная информация пригодится авторам в развитии партнёрского контента с брендами. Статистика будет доступна только в отдельном приложении VK Клипов.

Что ещё будет в VK Клипах:

Прикрепление ссылок прямо к клипам, что откроет больше возможностей для коллабораций с рекламными брендами и развития своего бизнеса.

Одним нажатием можно будет преобразовывать видео до 3 минут в клип — так авторы смогут расширить свою аудиторию.

Больше инструментов и сервисов для авторов

ВКонтакте анонсировала множество других инструментов для создателей контента:

Авторы смогут выбирать формат отображения фото и видео в своих публикациях — сетка или карусель.

1 апреля возвращается легендарный Pixel Battle — теперь соревнуются команды не из сообществ, а из чатов.

В профилях появится возможность включить режим автора: кнопку «Добавить в друзья» можно будет поменять на «Подписаться», станут доступны возможность запускать рекламные кампании и другие инструменты для развития личного бренда.

Запустятся больше 50 новых сервисов для авторов, среди которых приложение для борьбы со спамом в комментариях, возможность закреплять в чатах подходящие мини-приложения и сервис для создания UGC-стикеров.

В историях появится раздел с трендами, который формируется на основе машинного обучения и показывает самый актуальный контент.

Снимки можно будет закреплять в профиле, а ещё загружать прямо во вкладку «Фото» — без добавления в альбом.