"Будем и дальше так защищать, враг не пройдет": что еще сказали женщины-военные после награждения орденами Мужества

Сегодня в Национальном центре управления обороной Российской Федерации Министр обороны РФ генерал армии Сергей Шойгу вручил военнослужащим Крымской военно-морской базы Черноморского флота ордена Мужества, которые находясь на боевом дежурстве отразили атаку беспилотных аппаратов.

Глава военного ведомства поблагодарил военнослужащих за образцовое исполнение служебных обязанностей и поздравил их с наградами: «Хотел бы от души вас поздравить с этими наградами и поблагодарить за службу. Вы сделали то, что должны были сделать, то, что предписывала вам служба. Не растерялись, проявили находчивость, уверенность ну и в известной мере самоотверженность. Не всякому дается вот таким образом противостоять противнику. Так что я вас поздравляю и очень надеюсь, что вы и дальше будете также верой и правдой служить нашей стране нашему делу ну и конечно военно-морскому флоту»

В Минобороны России прокомментировали действия военнослужащих и сообщили, что беспилотники были сбиты матросами из стрелкового оружия.

«Ранним утром 22 марта с.г. противником была предпринята попытка проведения террористического акта на кораблях Черноморского флота и гражданских судах, находящихся на рейде пункта базирования Севастополь. Находясь на посту наблюдения старший матрос Марина Фалеева и главный старшина Татьяна Целуйко обнаружили и уничтожили неизвестные беспилотные аппараты, движущиеся в направлении базы.

Все три аппарата были уничтожены прицельным огнем из стрелкового вооружения», - пояснили в Минобороны России.

Среди награжденных орденом Мужества - начальник дежурной службы капитан 3 ранга Владимир Горбань, который также нес ночную вахту и принимал участие в уничтожении целей.

Ранее, Сергей Шойгу дал поручение представить военнослужащих к наградам и выписать денежную премию за уничтожение объектов противника.

«Получили сигнал атаковать, автомат в руки, стали стрелять, будем и дальше так защищать, враг не пройдет», - пообещала старший матрос Марина Фадеева.