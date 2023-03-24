Уличный шум, обезболивающие и контрацептивы: Названы неожиданные причины гипертонии

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Всемирная организация здравоохранения предполагает, что около половины взрослых людей живут со скрытой гипертонией и не подозревают об этом. Врачи часто напоминают нам о врагах сердца и факторах развития гипертонии: лишний вес, курение, избыточное потребление соли, переизбыток алкоголя и недостаток физических упражнений. И наследственность. При этом, если все остальные факторы под контролем, генетику тоже можно держать «в узде».

Но существуют другие, казалось бы не связанные ни с одним из этих вредных факторов, причины.

КВАРТИРА У ОЖИВЛЕННОЙ ТРАССЫ

Недавно ученые, сравнив данные 240 тысяч человек из британского биобанка, выяснили, что риск гипертонии сильно повышен у тех людей, что живут у оживленных трасс. Такие исследования проводились и раньше, правда, связывали их в первую очередь с излишним уровнем загрязнения, но никто не задумывался, что оживленные трассы — это еще шум, который может изрядно раздражать.

Что, собственно, и доказали ученые: чем выше был уровень шума за окном (начинали считать от 10 децибел), тем чаще у живущих рядом с трассой людей наблюдалась гипертония. И мы их понимаем: ну бесит же, когда за окном вечный шум! Так что и тут виноваты нервы и стресс...

БОЛИТ СПИНА, А ПОТОМ ПОДСКАКИВАЕТ ДАВЛЕНИЕ

А еще могут быть виноваты таблетки, которые мы принимаем. Но не от давления, а совсем другие.

Вот такие неожиданные факты о том, что может повлиять на развитие гипертонии, приводит практикующий терапевт Иоланта Лялите в книге «У меня есть сердце» издательства «Комсомольская правда».

1. Нестероидные противовоспалительные средства (НПВС).

Это ибупрофен, диклофенак, мелоксикам и т. д.

«Спросив пациента, какие препараты он принимает, и получив ответ, я обязательно повторяю этот вопрос снова, - рассказывает Иоланта Лялите. - Практически всегда после этого выясняется, что какие-то лекарства пациент все-таки пропустил. Забыл или не считает важным упоминать про больную спину или суставы, которые требуют безрецептурных обезболивающих. А ведь эти популярные препараты могут стабильно повышать давление».

2. Сосудосуживающие капли для носа.

Такие капли большинство вообще не считает за лекарство: это же не таблетки! Однако масса людей, зависимых от сосудосуживающих препаратов, используют их ежедневно. У таких людей гипертония является следствием приема этих капель. Ведь они способны сужать сосуды не только в носу, но и, ввиду привыкания, действовать вне сосудов носа.

3. Оральные контрацептивы.

Некоторые из них вызывают задержку жидкости в организме и потому повышают давление.

- Нормальным артериальным давлением с точки зрения здоровья сосудов считаются цифры до 140 на 90, но часто я слышу вредные заблуждения, - говорит Иоланта Лялите. - «С возрастом давление должно быть выше». «Мое нормальное давление выше». «Терапия не помогла, значит, высокие цифры сбить не удастся…» От таких убеждений стоит отказаться. Нашим сосудам неважно, какой возраст и жизненные обстоятельства способствуют разрушительной силе повышенного давления. Они не предназначены для работы под давлением 140 на 90 и выше. Точка.

СИМПТОМЫ ПОВЫШЕННОГО ДАВЛЕНИЯ

Чаще всего, повышение давления не связано с какими бы то ни было симптомами.

- Я скажу больше — очень распространено убеждение, что голова болит именно из-за повышенного давления, - говорит Иоланта Лялите. - Именно поэтому многие начинающие гипертоники измеряют давление только во время головной боли. И, обнаружив высокие цифры, делают неправильный вывод. Но никто не думает, что боль сама по себе провоцирует повышение давления. Например, у пациента может быть «популярная» головная боль напряжения. На ее фоне давление несколько поднимается, а человек думает, что голова болит из-за давления, и начинает лечить голову таблетками от гипертонии.

Конечно, высокое давление может сопровождаться головной болью, но как правило, присоединяются и другие симптомы:

• мушки перед глазами;

• покраснение лица;

• бессонница;

• звон в ушах;

• утомляемость, слабость в руках и ногах;

• одышка (особенно в спокойном состоянии или лежа).