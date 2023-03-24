Сбежавшие артисты, новый мир и ядерный ответ на атаку Крыма: новые острые заявления Дмитрия Медведева

23 марта Дмитрий Медведев выложил в своем телеграм-канале ответы на вопросы журналистов и пользователей Вконтакте. Фото: REUTERS

23 марта Дмитрий Медведев выложил в своем телеграм-канале ответы на вопросы журналистов и пользователей Вконтакте. Он рассказал о телеграммах Сталина времен войны, которые решил зачитать нынешним директорам оборонных заводов и так далее.

И вот 24 марта последовала новая серия ответов Медведева. Пожалуй, еще острее.

ЧЬЯ АРМИЯ СИЛЬНЕЕ И С КЕМ МЫ ВОЮЕМ

- Понять какая армия первая, а какая вторая, двадцать первая, можно только в процессе реального конфликта. Говорить о том, что американская армия первая, а наша вторая некорректно, - сказал Дмитрий Медведев. - Вот если эти армии начнут прямое столкновение, как будем определять победителя? Очевидно, что в этом случае победителя не будет. Неважно сколько ракет будет сбито над Америкой или над Россией, часть из них нанесут гарантированное поражение. Последствия будут чудовищные.

Сильная та армия, которая воюет.

Скажу лишь одно, что и так очевидно — Россия воюет не с Украиной. Не с украинским полунацистским или нацистским режимом. Наша страна воюет с 3 миллионами 600 тысячами представителей армий НАТО. Они участвуют, конечно, в гибридном конфликте, но они участвуют. По сути, это уже не скрывают. И с населением в 800 миллионов человек, которое поставляет технику, средства поражения и деньги Киевскому режиму.

НУЖНО СОЗДАТЬ САНИТАРНУЮ ЗОНУ НА 100 КИЛОМЕТРОВ

- Нужно добиться всех целей, которые поставлены, по защите территорий России, - ответил зам. главы Совбеза на вопрос о дальнейших целях спецоперации. - Выбросить всех иностранцев, которые там находятся, создать санитарную полосу, которая не позволит обстреливать — это километров 70-100. А если этого окажется недостаточно, тут нельзя исключать ничего. Если до Киева надо дойти, значит надо идти до Киева, если до Львова, значит до Львова, чтобы истребить эту заразу.

ОБРАТНОЙ ДОРОГИ НЕТ

- Мир изменился. Настолько радикально, насколько я не мог себе представить, - порассуждал Медведев о переменах после начала Спецоперации. - Обратной дороги нет. Не будет такого, как было. Хорошо это или плохо — не знаю. Скорее хорошо.

Институты тоже должны меняться. Часть из них неэффективна. Часть носит мусорный характер типа МУСа (международный уголовный суд. - Ред.). ООН — отдельный вопрос. Вообще это самая важная площадка. Сейчас вбрасывают идею реформирования всего и вся, включая Совет безопасности и лишения ключевых стран права вето. Ну, если подобное будет, то и ООН закончит свое существование.

НУ КОМУ ОНИ ТАМ НУЖНЫ, НАШИ АРТИСТЫ?

- Невозможно не учитывать гражданскую позицию того или иного музыканта. Если это некий набор эмоций, ну и Бог с ним, - сказал Медведев, отметив апри этом, что «каждый волен смотреть что угодно». - А если активная деятельность против страны, дискредитация тех ребят, которые с автоматом стоят в окопе, то это принять нельзя ни от кого. Даже от очень серьезных и заслуженных людей. Неважно - в музыке, кино, театре, где угодно.

Я исхожу из простого правила — критиковать власть можно и нужно, пожалуйста. Нельзя критиковать солдата, который воюет за свою страну. Это аморально. А с определенных времен еще и преступление — по уголовному закону.

Знаете, я абсолютно уверен, что для 99 и 9 в периуде этих людей — у них там нет аудитории. Ну кому они там нужны, наши исполнители?

КОНФЛИКТ ИМЕНИ ПОЛУБЕЗУМНОГО ДЕДА БАЙДЕНА

- Мы заинтересованы в том, чтобы все это разрешилось мирным образом, через переговоры, заявил заместитель главы Совбеза России. - Но нам пока на той стороне публично отвечают, что они в этом не заинтересованы. По одной простой причине — им не разрешают это делать за океаном. А за океаном одна но пламенная страсть — нанести максимальный урон России.

Именно поэтому полубезумный дед Байден со своими опричниками делает все, чтобы как можно быстрее протолкнуть и эту помощь (Украине. - Ред.) и все остальное. Потому что республиканцы этого не дадут. Они, республиканцы, кулаками потрясают в наш адрес, отдельные сумашедшие предлагают наши самолеты сбивать, но это не отменяет главного — конфликт на Украине — это дело демократов. И не просто демократов, а именно Джозефа Байдена. Потому что он вляпался в эту тему по самые уши будучи вице-президентом, притащив на Украину своего сынка, который там получал огромные деньги за то, что он сын Байдена. И для него это рана, незаживающая, помноженная еще и на деменцию всем заметную.

АТАКА НА КРЫМ — ОСНОВАНИЕ ДЛЯ ПРИМЕНЕНИЯ ЛЮБОГО ОРУЖИЯ

Без помощи со стороны НАТО, без прямых вливаний денег и поставок вооружений, Киевский режим не просуществовал бы недели, - сказал Дмитрий Медведев. - Чем больше поставляют, тем, конечно, сложней. Они готовятся к наступательным операциям, это всем известно. Наш Генштаб это просчитывает и готовит свои решения.

Если говорить о серьезных вещах, связанных с попыткой отвоевать Крым и так далее, очевидно, что это основание для применения всех средств защиты, включая предусмотренных Доктриной ядерного сдерживания. Когда есть угроза существованию самого государства. А попытка отколоть часть государства — посягательство на его существование. Делайте выводы сами. Здесь очевидно основание для применения любого оружия. Абсолютно любого. И я надеюсь, это понимают за океаном.