В последние десятилетия северокорейцы уже много раз удивляли мир своими ракетно-ядерными разработками. Фото: EAST NEWS

В последние десятилетия северокорейцы уже много раз удивляли мир своими ракетно-ядерными разработками. Тут вам и целый выводок тактических и стратегических ракет, тут вам и боевой железнодорожный ракетный комплекс. А теперь вот еще одна сенсация – успешно испытан подводный беспилотник, способный нести ядерное оружие. Об этом рассказал южнокорейский военный эксперт Ким Дон Ёп, хорошо "просвещенный" своей морской разведкой.

Подводный беспилотник КНДР: характеристики

По его словам, подводный дрон "обладает достаточной дальностью, чтобы нанести удар по всем южнокорейским портам. А при запуске с коммерческих судов он мог бы достичь баз США в Японии и на Гуаме".

Меж тем Пхеньян и не скрывает данных о своем новом изделии: испытанный аппарат двигался на глубине от 80 до 150 метров в Японском море в течение 59 часов и 12 минут. Он разрабатывался с 2012 года, прошел больше 50 испытаний за последние 2 года. Причем, 29 из них - под личным руководством Ким Чен Ына (в КНДР ничего не делается без его присмотра). "Уважаемый товарищ Ким Чен Ын был очень доволен результатами", - утверждает местное информагентство ЦТАК.

Где применяется подводный беспилотник КНДР

Что еще известно об этом чудо-оружии? У него есть свое имя - "Хэйл", что означает "цунами". И это вам не фигура речи: после взрыва боеприпаса в назначенном месте беспилотник способен генерировать настоящее "радиоактивное цунами". Тут прямо напрашиваются аналогии с нашей грозной подводной торпедой "Посейдон", которая, правда, значительно превосходит "Хейл" по размерам, по скорости, по глубине погружения (до 1 км!), по мощи ядерного заряда и площади радиоактивного заражения воды и побережья.

"Хейл" - это, по сути, ядерный беспилотный подводный наступательный аппарат. Именно так это оружие было наименовано на VIII партсъезде КНДР.

Цель этого подводного ядерного стратегического оружия заключается в том, чтобы незаметно пробраться под водой в заданную вражескую акваторию, подводным взрывом вызвать сверхмощные радиоактивные волны и уничтожать группы кораблей противника и его "главный оперативный порт".

Именно так на учениях 21 марта на побережье уезда Ливон (провинция Южный Хамгён) и сработал "Хейл" (правда, взорвавшийся боезаряд был все лишь имитационным).

ЦТАК радостно сообщало: "В результате испытания были точно оценены все тактико-технические характеристики и рейсовые технические показатели ядерного беспилотного подводного наступательного аппарата, подтверждены его надежность и безопасность, а также доказана безупречная способность к нанесению смертельного удара".

Ну и что все это значит с политической и военно-технической точки зрения? Прежде всего то, что Пхеньян обзавелся уникальной морской и наступательной системой ядерного оружия, которая значительно повышает обороноспособность КНДР. Это еще больше добавит головной боли главным противникам Северной Кореи, - США, Южной Кореи, Японии. А тут еще недавно появился в регионе новый военный блок AUKUS, который активно сколачивают США, Австралия и Великобритания.

Этот альянс (которому "симпатизируют" к тому же Южная Корея и Япония) не скрывает своего агрессивного отношения к Пхеньяну.

Ну что же, с появлением северокорейского "Хейла" эту агрессивность теперь придется проявлять с оглядкой. А то может случиться так, что подводный дрон однажды упрется своей грозной ядерной мордой в их берега…

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