На нашу микрофлору влияют соседи и родственники: открыт механизм «частичной заразности» ожирения, диабета и рака

Ученые утверждают, что социальные контакты на протяжении всей жизни человека «засеивают» организм микробами, которые могут влиять на здоровье и болезни. Фото: Shutterstock

«Как наш микробиом формируется семьей, друзьями и даже соседями», - статью под таким названием опубликовал один из ведущих международных научных журналов Nature. Речь идет о недавнем исследовании с впечатляющими результатами. Ученые утверждают, что социальные контакты на протяжении всей жизни человека «засеивают» организм микробами, которые могут влиять на здоровье и болезни. В числе последних - ожирение, диабет и даже рак.

Причины и механизм развития этих тяжелых заболеваний до сих пор до конца не ясны. Однако все больше исследователей склоняются к тому, что серьезный вклад в развитие опасных недугов вносят именно «неполадки» в микробиоме. Значит, можно предположить: активно обмениваясь микрофлорой при социальных контактах, есть риск изменить свой микробиом так, что повысится риск развития заболеваний. Или - наоборот, «улучшить» соотношение бактерий в организме (в первую очередь - в кишечнике) и повысить шансы на крепкое здоровье и долголетие. А теперь - подробности.

ЧТО ВЫЯСНИЛИ УЧЕНЫЕ

Международная команда исследователей под руководством профессора Николы Сегата из Университета Тренто в Италии проанализировала 7646 образцов стула и 2069 образцов слюны жителей 20 стран на пяти континентах. Именно в таких биоматериалах обнаруживается наибольшее количество бактерий, живущих в организме человека. Экспертам было важно определить: насколько сходны и различаются штаммы микробов у матерей и младенцев, супругов и других членов семьи, жителей одной деревни, соседствующих друг с другом. И вот, что выяснили ученые.

1. У матерей и малышей до 3-х лет совпадает больше трети штаммов кишечных бактерий (34%). Это больше, чем доля общих штаммов у однояйцевых близнецов (то есть максимально похожих друг на друга).

2. По мере взросления ребенка и общения с другими людьми микробиом меняется. К 18 годам остается около 19% штаммов кишечных бактерий, сходных с материнскими. А к 30 годам - 15%.

3. Наборы кишечных микробов у людей, которые живут одной семьей, больше похожи друг на друга, чем микробиомы посторонних граждан. В то же время штаммы кишечных бактерий у соседей и просто жителей одной деревни имеют больше сходства, чем у лиц из разных населенных пунктов.

4. Чем дольше люди живут порознь, тем меньше у них общих видов микробов. Особенно ярко это проявляется у близнецов.

5. Совместное проживание у взрослых людей сильнее всего влияет на сходство орального микробиома (то есть набора штаммов бактерий во рту). При этом у семейных пар в слюне больше общих видов микробов в сравнении с другими членами семьи, включая родителей и детей и братьев-сестер. Исследователи связывают это с близостью супругов во всех смыслах слова.

И ЧТО НАМ С ЭТОГО?

- Некоторые неинфекционные заболевания - сердечно-сосудистые, диабет, рак частично связаны с измененным составом микробиома, - говорит профессор Никола Сегата. - Поэтому данные о том, что человеческий микробиом способен меняться в ходе обмена бактериями при социальных контактах, очень важны. Это может означать, что часть болезней, которые сейчас считаются неинфекционнными (по сути - не заразными. - Ред.), все-таки в некоторой степени могут передаваться между людьми.

Ученый считает, что такое знание открывает путь к усовершенствованию лечения и профилактике опасных недугов. Конечно, речь не идет о том, чтобы перестать общаться со своими больными родственниками или соседями. Исследователям нужно глубже изучать микробов, обитающих у нас в организме, подчеркивает Сегата. Ведь только часть их можно считать «вредными», да и то условно. Многое зависит именно от соотношения штаммов бактерий. Идеальным вариантом стал бы анализ, который можно было бы достоверно интерпретировать. Зная, при каких конкретно изменениях в составе микробиома повышается риск ожирения, диабета или рака, врачи смогли бы подбирать препараты для поддержания наиболее благоприятного состава микрофлоры. За счет этого можно было бы в целом оздоравливать организм и повышать шансы на активное долголетие, надеются ученые.

Уточним: это перспективы на будущее. У нынешних пробиотиков и прочих добавок для улучшения микрофлоры нет доказанного эффекта в профилактике ожирения или рака. Проверить такое действие препаратов сегодня попросту невозможно. Потому что пока мы еще очень мало знаем о роли тех или иных микробов, живущих у нас в кишечнике и во рту, их взаимоотношениях и т. д.

В ТЕМУ

Как происходит обмен микрофлорой

Тут пока больше загадок и гипотез, нежели достоверных данных, признают исследователи. На сегодня есть такие версии.

* Очевидно, что микробы передаются при непосредственных контактах. Чаще всего - через слюну при поцелуях, пользовании общей посудой - например, если есть из одной тарелки и пить из одной чашки.

* От мамы к младенцу часть микрофлоры переходит еще при внутриутробном развитии. Потом присоединяется комплект определенных бактерий при прохождении ребенка через родовые пути женщины . Затем - при соприкосновении с кожей. Ну и, конечно же, через материнское молоко.

* Также ученые предполагают, что наш организм «засеивается» микрофлорой людей, с которыми мы дышим одним воздухом в помещении. Самое простое объяснение - при разговоре и просто на выдохе вокруг распространяются мельчайшие капельки слизи и слюны.

* Часть микробов может попадать в организм при соприкосновении с поверхностями предметов, кожей домочадцев.

При этом нет ответа на один из главных вопросов: сколько времени должен длиться контакт (совместное проживание или просто общение), чтобы те или иные представители микробиома попали в организм партнера в достаточном количестве и смогли прижиться, «закрепиться» на новом месте. Не исключено, что это зависит от вида микробов, и срок в каждом случае будет разным, предполагают исследователи.

Есть и еще одна любопытная гипотеза. Ряд ученых считает, что сходство микробиома живущих вместе людей объясняется не столько обменом бактериями, сколько… одинаковым питанием. Ведь сильнее всего сообщество микробов в нашем кишечнике зависит от того, что мы едим.

ЭТО ПРИГОДИТСЯ

«Золотые» правила для здоровья кишечника

Наряду с множеством загадок о микробиоме уже есть наблюдения: при каком питании у людей лучше всего функционирует кишечник и зависящие от него органы, включая мозг.

- Чем больше овощей, фруктов и зелени ест человек, тем выше разнообразие бактерий в кишечнике. Это наилучшим образом сказывается на его работе и состоянии организма в целом.

- Монодиеты серьезно бьют по составу микрофлоры, обедняя ее. Поэтому они вредны для здоровья.

- В числе полезных для микробиома продуктов и напитков - темный шоколад, кофе и небольшие дозы красного вина. А также ферментированные продукты: квашеная капуста, моченые яблоки, кисломолочные напитки, чайный гриб.

- Из лекарств для микрофлоры наиболее губительны антибиотики. Также состав микробиома значительно меняется при длительном приеме препаратов, снижающих кислотность желудка. Принимайте их только по медпоказаниям.