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Политика24 марта 2023 11:54

Минобороны России уничтожило ангар с дронами ВСУ в Одесской области

В Донецкой народной республике точными ударами сожжен склад боеприпасов подразделений наемников «Иностранный легион»
Александр БОЙКО
Александр БОЙКО
Официальный представитель Минобороны России Игорь Конашенков.

Официальный представитель Минобороны России Игорь Конашенков.

Официальный представитель Минобороны России Игорь Конашенков на прошедшем брифинге традиционно перечислил районы специальной военной операции, и, соответственно, потери в рядах ВСУ за сутки на этих участках: на Купянском направлении уничтожено до 60 украинских военнослужащих, на Красно-Лиманском до 125, на Донецком свыше 380 украинских военнослужащих, на Южно-Донецком и Запорожском более 40, на Херсонском до 40.

В этих кровопролитных боях наши воины уничтожили не только 645 наемников киевского режима, но также три самоходных артиллерийских установки «Krab» (Польша), артиллерийскую систему М777 (США), еще десятки танков, бронемашин, гаубиц и пикапов ВСУ.

Также нашей армейской авиацией, ракетными войсками и артиллерией в районе Сухого Лимана Одесской области уничтожен ангар с беспилотными летательными аппаратами ВСУ, в районе Константиновки Донецкой народной республики сожжен склад боеприпасов подразделений наемников «Иностранный легион», в районе Степное Запорожской - радиолокационная станция контрбатарейной борьбы производства США AN/TPQ-37, нанесено поражение 87 артиллерийским подразделениям ВСУ на огневых позициях, живой силе и технике в 109 районах.

Генерал-лейтенант отметил подразделения противовоздушной обороны, что за сутки перехватили три реактивных снаряда системы залпового огня «HIMARS» и сбили 18 украинских беспилотников.

БОЕВАЯ СВОДКА

Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожены:

404 - самолета.

224 - вертолета.

3562 - беспилотных летательных аппарата.

414 - зенитных ракетных комплексов.

8392 - танка и других боевых бронированных машин.

1072 - боевые машины реактивных систем залпового огня.

4424 - орудия полевой артиллерии и миномета.

9091 - единица специальной военной автомобильной техники.

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