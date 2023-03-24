Минобороны России уничтожило ангар с дронами ВСУ в Одесской области

Официальный представитель Минобороны России Игорь Конашенков.

Официальный представитель Минобороны России Игорь Конашенков на прошедшем брифинге традиционно перечислил районы специальной военной операции, и, соответственно, потери в рядах ВСУ за сутки на этих участках: на Купянском направлении уничтожено до 60 украинских военнослужащих, на Красно-Лиманском до 125, на Донецком свыше 380 украинских военнослужащих, на Южно-Донецком и Запорожском более 40, на Херсонском до 40.

В этих кровопролитных боях наши воины уничтожили не только 645 наемников киевского режима, но также три самоходных артиллерийских установки «Krab» (Польша), артиллерийскую систему М777 (США), еще десятки танков, бронемашин, гаубиц и пикапов ВСУ.

Также нашей армейской авиацией, ракетными войсками и артиллерией в районе Сухого Лимана Одесской области уничтожен ангар с беспилотными летательными аппаратами ВСУ, в районе Константиновки Донецкой народной республики сожжен склад боеприпасов подразделений наемников «Иностранный легион», в районе Степное Запорожской - радиолокационная станция контрбатарейной борьбы производства США AN/TPQ-37, нанесено поражение 87 артиллерийским подразделениям ВСУ на огневых позициях, живой силе и технике в 109 районах.

Генерал-лейтенант отметил подразделения противовоздушной обороны, что за сутки перехватили три реактивных снаряда системы залпового огня «HIMARS» и сбили 18 украинских беспилотников.

БОЕВАЯ СВОДКА

Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожены:

404 - самолета.

224 - вертолета.

3562 - беспилотных летательных аппарата.

414 - зенитных ракетных комплексов.

8392 - танка и других боевых бронированных машин.

1072 - боевые машины реактивных систем залпового огня.

4424 - орудия полевой артиллерии и миномета.

9091 - единица специальной военной автомобильной техники.