Монахи не собираются убираться из Киево-Печерской лавры: что сейчас происходит в обители

Дирекция национального заповедника "Киево-Печерская Лавра" уже выписала предписание о выселении монахов из 34-го корпуса. Фото: REUTERS

Чем ближе подходит дата выселения монахов из Киево-Печерской лавры, тем более напряженной становится ситуация вокруг Украинской православной церкви. В самой столице Украины дирекция национального заповедника "Киево-Печерская Лавра" уже выписала предписание о выселении монахов из 34-го корпуса.

Наместник монастыря митрополит Павел в ответ заявил, что никто никуда выселяться не собирается. По крайней мере, пока.

- Этого не будет не только с №34, но и из других корпусов. Потому что нет указаний, разрывов договоров Кабинета министров, не указания президента. Кто такой директор музея и министр культуры? - Те же самые простые люди, которые, как и мы, должны исполнять закон государства, - заявил он и предложил властям "положить преграждение злу министерства культуры и и.о. директора музея".

Вот только митрополит забыл уточнить, что тот самый и.о. директора музея действует в рамках поручения, которое ему выдано теми самыми властями, а вовсе не по собственной инициативе.

Кроме того, Павел призвал всех прихожан приходить в Лавру, но сразу предупредил, что не может гарантировать их безопасности.

Наместник Киево-Печерской лавры митрополит Вышгородский и Чернобыльский Павел. Фото: REUTERS

- Приходите на территорию Лавры. Будете видеть, что делают безбожные веления мучителей. Но мы не должны уподобляться горе-политикам. Не может быть революций, мы не можем бросать какие-то смеси зажигательные, мы не будем бросать камни. Мы лишь только можем молиться, - обратился он к жителям Киева и другим прихожанам. - Я не могу гарантировать всем безопасность. Почему? Потому что могут прийти люди провокаторы, которые будут делать все то, чтобы начать противостояние.

Провокаторы – это не пустая угроза и не ради красного словца. УПЦ за последний период стала настоящим объектом охоты для провокаторов. И не только в Киеве. В больших и малых городах, в селах в храмы этой конфессии приходят хорошо накачанные молодчики, почему-то избежавшие мобилизации, задирают священников, захватывают храмы. Причем, обращаться в полицию в этих случаях бесполезно, поскольку не просто присутствует при всем этом, она сопровождает этих молодчиков, являющихся представителями бандеровских группировок и сторонниками новой "церкви" ПЦУ/СЦУ, образованной в бытность президентом Петром Порошенко и Константинопольским патриархом Варфоломеем.

Так, например, в селе Бабин Черновицкой области полицейские пришли в храм и прямо во время службы попытались задержать пожилого священника на глазах у прихожан, начав крутить ему руки. Бабушки встали на защиту настоятеля своего храма, хватая за руки и полицейских, и вездесущих СЦУшников и решили отстоять его.

- Позор, - кричали со всех сторон захватчикам, что не мешало им чувствовать себя достаточно комфортно. Поскольку в храме находились только пожилые мужчины из местных и женщины с бабушками, то вряд ли кто смог дать захватчикам настоящий отпор. Хотя, судя по выложенному в соцсетях видео, в этот раз арестовать священника и отвезти его на допрос полицейским и СЦУшникам не удалось.

И совершенно непонятно, что произойдет 29-го марта в Киево-Печерской лавре, поскольку, с одной стороны, митрополит Павел заявил, что никто из монахов уходить из Лавры не собирается, а с другой – силой отстаивать свои права они тоже не будут. Остается только запереться в монастыре, но и на такой шаг монахи вряд ли решатся. Пока же они заняты тем, что раздают прихожанам книги из библиотеки Лавры ради их спасения. Увы, с мощами русских святых, которые украинские власти уже низвели до статуса "музейных экспонатов" и собираются "сверять их по описи", так поступить не получится.