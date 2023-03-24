Подробности новой экранизации «Мастера и Маргариты»: Гари Олдмен заломил гонорар, Ольга Куриленко прошла пробы, бюджет — 1,2 миллиарда рублей

Очередная экранизация булгаковского романа «Мастер и Маргарита» - фильм «Воланд» - готовится студией «Марс Медиа» в обстановке строгой секретности. До сих пор неизвестны имена актеров, которые сыграют ключевых персонажей библейского блока — Иешуа и Понтия Пилата. Однако глава компании Рубен Дишдишян в интервью «Ведомостям» все же раскрыл часть подробностей масштабного проекта, в котором сыграет звезда «Бесславных ублюдков» Аугуст Диль, а мог бы — Гари Олдман.

ПРО СМЕНУ РЕЖИССЕРОВ И КАСТИНГ

«Режиссером изначально был Николай Лебедев и он проделал колоссальную работу. Была идея привлечь больших голливудских звезд. Коля на роль Маргариты хотел Ольгу Куриленко, она прилетала, сделала пробы, они были хорошими, на мой взгляд. С Ольгой мы очень подружились, она хотела сыграть эту роль. На Воланда думали пригласить Гари Олдмана, но тот обозначил такой гонорар, который мы никак не могли себе позволить. Мне жаль, что проект тогда не состоялся, но на тот момент нам не удавалось собрать бюджет. В общем, пауза затянулась. Коля Лебедев не мог бесконечно ждать и в какой-то момент ушел на проект «Нюрнберг» (сопродюсером фильма был Константин Эрнст, но потом он тоже вышел из проекта — Авт.). А мы стали думать, что делать дальше, и спустя время возобновили наше общение с Мишей Локшиным».

ПРО БЮДЖЕТ КАРТИНЫ

«Бюджет фильма — 1,2 миллиарда рублей»

ПРО ДАТУ ПРЕМЬЕРЫ

«Библейский блок снят. И мы делаем монтаж с учетом него. Пока точной даты премьеры нет. Думаю, в прокат «Мастер и Маргарита» выйдет осенью-зимой 2023 г. (ранее планировалось выпустить картину 1 января текущего года — Авт.) Мы сильно зависим от компьютерной графики, и вот это сейчас самое главное».