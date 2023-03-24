44% участников исследования заявили, что хотели бы жить очень долго Фото: Shutterstock

Человечество может достичь бессмертия уже через 7 лет. Такой прогноз дал американский специалист по компьютерным наукам и футуролог Рэймонд Курцвейл. Он уверен, что уже к 2030 году нанороботы помогут людям избавиться от заболеваний, а позже достичь вечной жизни. Однако такие перспективы не сильно обрадовали россиян. Больше половины опрошенных признались, что не хотели бы жить вечно и такие перспективы их пугают. Об этом говорят результаты опроса сайта KP.RU.

При этом 44% участников исследования заявили, что хотели бы жить очень долго, но не вечно. Респонденты признались, что были бы рады, если технологии действительно смогли победить все болезни и продолжительность жизни значительно увеличилась.

Другие же 19% категорично заявили, что ни о какой вечной жизни не мечтают, им не нравятся перспективы стареть и жить в дряхлеющем теле.

«Я бы не хотела жить вечно. От силы 75 ну 80 лет, и то, если на своих ногах и при памяти», - говорит участница опроса.

«Жить вечно вредно и для личности и для государства. С одной стороны, ему самому уже жить скучно, а с другой стороны, его и тюрьмой не испугаешь», - рассуждает другой.

А вот 12% заявили, что не уверены, может быть, они бы и хотели жить вечно. Однако такая возможность их все же пугает.

Россияне заявили, что не хотят жить вечно

При этом 15% заявили, что хотели бы не столько вечной жизни, сколько вечной молодости. Вечно стареть им не хочется, а вот если бы технологии смогли сохранить и здоровье и активность, и энергию, присущие молодости, они бы не отказались от такой перспективы.

Оставшиеся 10% не стали рассуждать, а уверенно ответили, что однозначно хотели бы жить вечно. Открыть для себя и для мира новые возможности – это же прекрасно, уверены респонденты.

Опрос проведен среди подписчиков сайта KP.RU в социальных сетях ВКонтакте и Одноклассники, а также в мессенджерах Telegram и Viber. Участие в исследовании приняли 8,3 тысячи человек.