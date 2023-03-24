Михаил Дегтярев: «С новым аэродромом Охотский район сможет принимать вместительные типы воздушных судов»

Встречи с главами районов губернатор проводит как в Хабаровске, так и на местах. Фото: правительство Хабаровского края

Совместную рабочую встречу губернатор Михаил Дегтярев и глава Охотского района Максим Климов посвятили обсуждению воплощения в жизнь планов на 2023 год. Стороны сделали акценты на социально-экономическом развитии и реализации крупных инвестиционных проектов.

Охотский район является одним из крупнейших муниципалитетов региона, который фактически носит статус флагмана рыбной промышленности в крае. 28 процентов прошлогодних доходов местная казна получила от предприятий, главным образом, занимающихся добычей и переработкой водных биологических ресурсов. Кроме того, 25 процентов доходов было получено на золотодобыче, еще 21 процент принесла бюджетная сфера. Общий уровень доходов за 2022 год составил 2,39 миллиарда рублей, что на 5,3 процентов больше показателей позапрошлого года.

Весомый вклад в развитие рыбной отрасли Охотского района вносят действующие производства и инвестиционные проекты. Сразу три лососевых рыборазводных завода на территории муниципалитета специализируются на пополнении объемов запасов и вылове аквакультур. Булгинский завод ежегодно выпускает по три тонны мальков, а Уракский завод – 10 тонн мальков. Охотинский научно-производственный комплекс с потенциальным объемом 17 тонн будет готов к работе к 2025 году.

- Северные территории, в том числе Охотский район, остаются в приоритете краевых властей. Поэтому, однозначно, будем продолжать вас поддерживать, - выразил готовность к плодотворной работе Михаил Дегтярев.

Не остаются без внимания и интересы рыбаков-любителей. Губернаторским решением на территории края появляются новые рыбопромысловые участки для спортивной и любительской ловли. В Охотском районе уже существует 11 таких участков, и в дальнейшем жителей района ожидает еще один. По словам губернатора, активное взаимодействие краевых властей и рыбаков-любителей – результат прямых поручений главы региона в адрес комитета рыбного хозяйства. Это позволило в несколько раз увеличить число рыбопромысловых участков за последние три года.

Очередным важным вопросом на встрече стала реализация национальных проектов, региональных программ и развитие социальной сферы, в целом, включающее устранение многолетних болевых точек. Одна из первоочередных задач – модернизация взлетно-посадочной полосы. Объект нуждался в ремонтных работах не первое десятилетие, и в 2021 году было принято долгожданное решение о его реконструкции.

- Объект не дался советской власти, а при нашем президенте Владимире Владимировиче Путине это оказалось возможным. С новым аэродромом Охотск станет доступнее и будет готов принимать более вместительные типы воздушных судов, что, в целом, скажется на качестве жизни, - пояснил Михаил Дегтярев.

В 2023 году продолжается процесс обновления аэродрома, запущенный в прошлом году в рамках федеральной государственный программы «Развитие транспортной системы». Прием самолетов большей грузоподъемности даст Охотску возможность снизить стоимость доставки грузов. До конца нынешнего года планируется завершить строительство грунтовой взлетно-посадочной полосы. В этом же году должна быть демонтирована металлическая взлетно-посадочная полоса и уложены железобетонные плиты. Сегодня объект готов на 12 процентов.

Еще одна тема касалась работы местной администрации по образованию муниципального округа. Максим Климов сообщил, что заседания представительных органов проведены уже во всех сельских поселениях. Инициатива о создании муниципального округа была единогласно поддержана местными депутатами. Параллельно с этим уже проводятся публичные слушания.

- В этом плане Охотский район выступает пионером среди территорий нашего края. Ваш опыт заслуживает внимания и уважения, как и тот факт, что вы опираетесь на мнение депутатов, - подчеркнул губернатор.