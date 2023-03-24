Бомбардировкам Югославии 24 года: Когда США и НАТО бомбили Белград, они не думали, чем это для них обернется

Для достижения «гуманитарных целей» Запад выпустил 3 тысячи крылатых ракет, сбросил 80 тысяч тонн авиабомб Фото: EAST NEWS

Ровно 24 года назад, 24 марта 1999 года, США и их союзники по НАТО начали бомбардировки Югославии. Тысячи жителей страны, прежде всего мирные люди, стали жертвами той войны. Для достижения «гуманитарных целей» Запад выпустил 3 тысячи крылатых ракет, сбросил 80 тысяч тонн авиабомб, в том числе с обедненным ураном. Натовские удары разрушили посольство КНР в Белграде, трое китайских граждан погибли, двадцать были ранены. Этот день сегодня вспоминают и в Пекине, где бомбардировки Запада сразу назвали «варварскими».

Ровно 24 года назад, 24 марта 1999 года, США и их союзники по НАТО начали бомбардировки Югославии Фото: EAST NEWS

Одним из главных вдохновителей «варваров» был нынешний президент США Байден. Тогда еще сенатор, он азартно «столбил» свое место в этой кровавой истории: «Я предлагал бомбить Белград. Я предлагал отправить американских летчиков разбомбить все мосты через Дунай. Я предлагал отнять у них запасы нефти. Я предлагал очень конкретные действия»… Короче, он практически кричал: «Варвар - это я!» По крайнем мере, так считают китайцы. И когда он сегодня пытается сказать что-то о «преступлениях» в действиях России ли, другой какой страны, наступившей на интересы США, трудно удержаться от ответа: «От варвара слышим…»

Для России те бомбежки стали «отрезвляющим шоком» Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Атака была начата без согласия Совбеза ООН, где Россия и Китай были против. Предлог вторжения - этнические чистки в Косовской автономии. Цель - разрушить единую Югославию, превратить Балканы в легко складываемые по воле Запада геополитические кубики. Тогда в Вашингтоне думали, что Россия уже такой «кубик», и даже нашего постпреда при НАТО Виталия Чуркина о предстоящем нападении не предупредили. Министр иностранных дел России Евгений Примаков узнал о бомбежках, когда его самолет был над Атлантикой - он летел с визитом в США. Самолет развернулся над океаном и полетел в Москву. Легендарный «разворот Примакова» стал прелюдией самостоятельного курса «новой России» в международных делах.

Об «этнических чистках» в Косово. В июле, вскоре после прекращения огня, газета отправила меня туда в командировку. В Приштину добирался на машине живших там сербов. Проезжаем сожженное село, хозяин машины скупо поясняет: «Албанское село, сербы сожгли». Новое пепелище: «А это сербское село, албанцы сожгли…» Но Запад особо не приглядывался, он умеет назначать виновных и провозглашать «обиженных», чтобы за них заступиться.

Атака была начата без согласия Совбеза ООН Фото: фотохроника ТАСС.

«Разворот Примакова» не был только символом. Потом был бросок российских десантников на приштинский аэропорт в Слатине. Он слегка отрезвил наших «партнеров», которые не ожидали от Москвы такой самостоятельности. Действительно, до этого она, хоть и с оговорками, но принимала все действия Запада. Резануло слух, когда хозяин сербской семьи, оставшейся, несмотря на смертельную опасность для нее, в Приштине, сказал мне: «Да ваш Черномырдин нас и сдал»… И что было ответить ему?

Бомбежка натовцами Югославии стала для этой страны трагедией, а для России - отрезвляющим потрясением, которое помогло наконец-то понять, какую «дружбу» нам предлагал Запад. Потом были еще попытки преодолеть «трения» и мирно ужиться с теми, кто указывал, какой шесток предназначен Москве в контролируемом ими «курятнике». Низковато он был устроен, точно устали бы от грязи сверху отряхиваться. И слава Богу, что не сложилось. Теперь уж точно не сложится.

А слова Байдена про его роль в бомбежках Белграда - прямо признательные показания для процесса над «варварами», который, кто знает, может и состоится.