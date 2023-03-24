У Романа Костомарова отказывает печень после ампутации кисти левой руки

Роман Костомаров перенес новое хирургическое вмешательство из-за некроза Фото: Даниил ОПАРИН

Роману Костомарову провели очередную операцию. Сначала появилась информация, что ему ампутировали пальцы на левой руке. Однако позже стало известно о том, что врачи все-таки удалили всю кисть левой руки, а также почистили часть трахеостомы. Кроме того, у пациента на фоне полиорганной недостаточности отказывает печень.

Роман Костомаров перенес новое хирургическое вмешательство из-за некроза. Медики ампутировали ему кисть на левой руке, убрали все пораженные участки. Если некроз пойдет дальше, можно будет говорить и об удалении руки по локоть, пишет "СЭ".

"Гангрена - это как засохшая ветка на дереве. Когда та или иная часть тела не получает достаточного количества питания с током крови, имеет какие-то внешние повреждения, ткани начинают отмирать", - пояснил кандидат медицинских наук Евгений Машковский.

Фигуристу подается кислород через назальные канюли. Сейчас большое опасение вызывает печень пациента. Она начала отказывать, передает Пятый канал. Организм не справляется с большим количеством лекарств.‌‌‌‌‌‌‌‌

Ранее доктор медицинских наук, врач-хирург Андрей Шестаков прокомментировал состояние Костомарова. У спортсмена развилась полиорганная недостаточность. "Практически все органы испытывают проблемы, они поражены... Не вижу оснований для позитива. Дай бог, чтобы все выправлялось, но с этим бороться крайне тяжело", - отмечал врач.