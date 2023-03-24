Машины по параллельному импорту. С ними будут проблемы у владельцев?

Проблема - наличие запчастей и квалифицированного ремонта. Когда требуются какие-то специфические инструменты и знания. Например, при обслуживании двигателя или коробки передач Фото: Алексей БУЛАТОВ

Сейчас по схеме параллельного импорта стали все больше ввозить новых для российского рынка моделей, которых раньше у нас не было.

О том, какие сложности в дальнейшем могут возникнуть у владельцев с «серыми» машинами, рассказал главный редактор старейшего автомобильного журнала «За рулем» Максим Кадаков.

- Проблем, как известно, три. Первая – адаптация. Каким-то «волшебным» образом стали про нее забывать. Времена тяжелые, дескать, нечего выпендриваться. Так, клиренс у каких-то машин 140-150 мм, хотя раньше все хотели 16-170 мм, а лучше – 180 мм. Ничего, как-то теперь привыкают. На некоторых китайских машинах стоят бачки омывателя маленького объема. Например, калининградскому «Автотору» пришлось переделывать бачок для седана Kaiyi Е5, потому что его объем был всего 1,5 л. Аккумуляторы маленькой емкости и т. д. Неприятные мелочи, но жить можно.

Вторая проблема - наличие запчастей и квалифицированного ремонта. Когда требуются какие-то специфические инструменты и знания. Например, при обслуживании двигателя или коробки передач.

С запчастями бывают и будут сложности. По расходникам, например, китайская Toyota Avalon или китайский VW Bora мало чем отличаются от аналогичных машин, собранных в других странах – фильтры, колодки, наконечники рулевых тяг, скорее всего, такие же. Но когда доходит до «дела» – мелкая авария, разбит задний бампер, какие-нибудь хромированные накладки пострадали, фонарь или фара – где это найти? Когда машины ввозят партиями 300-500, даже 1000 штук, никто не забивает склад комплектом запчастей.

Самые проблемные позиции – оптика, кузовные элементы, не только стальные, но и пластик, хром и т. д. И электронные блоки.

Ну и третья проблема – каталожное обеспечение. Китайцы всегда этим страдали. У немцев из любой точки мира можно по номеру подобрать и заказать деталь, это хорошо выстроенная, четкая система. С китайцами – всё сложнее. Придет время менять ремень ГРМ, человек захочет сам его подобрать, а как его подобрать, какие каталоги использовать? На китайском языке? Порой даже руководства для пользователей не переведены с китайского. Подбор специфических деталей станет большой проблемой. Если, конечно, со временем не найдутся компании, которые будут на этом специализироваться, набьют руку.