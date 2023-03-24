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Политика24 марта 2023 14:24

"Кому – голод, кому – страдания, а кому – прибыль": Украинский политик раскрыл, как Запад богатеет на украинском зерне

Виктор Медведчук написал, что представляет собой "зерновая сделка" для Украины на самом деле
Сергей ПОЛОСАТОВ
Сергей ПОЛОСАТОВ
Изначально зерновая сделка предназначалась для спасения голодающих стран Африки

Изначально зерновая сделка предназначалась для спасения голодающих стран Африки

Фото: REUTERS

Известный украинский оппозиционный политик Виктор Медведчук написал новую статью, о которой сообщил открывшийся в начале января Телеграм-канал "Другая Украина". Текст относительно небольшой. Но характерно в данном случае, что он не стал уходить в какие-то философские глубины и высоты, а предельно конкретно описал суть предмета гордости нынешних украинских властей – "зерновой сделки". Как доказывает Медведчук, она – вовсе не панацея и не благо для Украины, а является настоящим "грабежом страны" под маской "доброго дяди".

- Изначально зерновая сделка предназначалась для спасения голодающих стран Африки. Потоки крокодильих слёз могли вывести из берегов Темзу или Потомак. Утверждалось, что боевые действия, перекрыв возможность торговли, спровоцируют голод в бедных странах. При этом Запад не предлагает ничего, чтобы эти боевые действия закончить, а вот на голоде активно наживаются, - пишет Медведчук. - Ведь все "хорошо": кому надо – голод, кому надо – смерть и страдания, а кому надо – прибыль.

Как пишет Медведчук, есть два списка стран, тех, кто покупает украинское зерно, и тех, кто им торгует. И эти списки не пересекаются.

- Почему бедные страны не покупают напрямую? По своей глупости не знают, где находится Украина? – задается Медведчук вопросом, и сам же на него отвечает. - Нет, просто нельзя вот так взять и купить украинское зерно.

- Покупают пшеницу на Украине по демпинговым 198 долл. за тонну (вдвое дешевле цены на рынке), а продают одной из беднейших стран мира – Бангладеш – уже по 363 долл. за тонну, - описывает механизм бывший лидер "ОПЗЖ", проведший немалое время на "подвале" в СБУ. - Схема проста: берут у бедных, продают бедным, а сами становятся богатыми.

А кто же это делает, и что происходит с деньгами?

- Например, оплата зерна осуществляется через компанию, зарегистрированную через четыре дня после начала зерновой сделки, уставной капитал – 100 фунтов стерлингов, а собственник компании, по счастливому совпадению – гражданка Украины. Зерно идет, куда надо, а деньги – в Британию, - описывает процесс Виктор Владимирович. - Даже минимальная сумма может не вернуться на Украину просто потому, что такие "трейдеры" успевают закрыться раньше, чем наступает срок возврата валютной выручки. Деньги за украинское зерно просто растворяются на Западе.

И не просто на Западе, а в офшорах.

- Весь украинский экспорт за прошлый год составил 44 млрд долл. Из них через офшоры прошло 20 млрд, т.е. офшоризация украинского экспорта – 46%, - подсчитал Медведчук и сделал вывод. - То, что зарабатывает сейчас Украина, находится под контролем Запада, в первую очередь, господ из Вашингтона. Всё это уйдет за долги по безлимитным поставкам вооружений. Вся земля, выраженная в квадратных или кубических единицах измерения – как черноземы, так и просто территории – всё это уже не принадлежит ни украинцам, ни даже украинским олигархам или т.н. государству, которого по факту уже нет. И весь этот схематоз с зерном – попытка успеть награбить, набить карманы, у тех, кто сегодня имеет такую возможность. Потому что эти временщики понимают – «завтра» может не наступить.

Впрочем, для нынешних, "тех, кто организовал войну и разруху на Украине" Медведчук пророчит совсем не светлое будущее: " Они – отработанный материал для заказчика. Они – мавры, сделавшие своё дело... Их всегда сумеют вытрясти".

А для Украины сейчас в итоге "под маской «доброго дяди», поставляющего оружие, финансы и гуманитарную помощь, происходит невиданный грабеж страны, … продолжают гибнуть украинские граждане. Которые вполне могли бы жить, растить детей и внуков, мирно работать".

Спецоперация на УкраинеКАРТИНА ДНЯ