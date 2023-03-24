Французские хозяева продают «Леруа Мерлен» в России: что будет с магазинами

Магазины, как следует из заявления французской компании, останутся и будут работать, как прежде, «на благо населения». А к смене вывесок мы уже привыкли Фото: Михаил ФРОЛОВ

Французские владельцы сети Leroy Merlin передадут контроль над своими российскими гипермаркетами местному менеджменту. Об этом говорится в официальном заявлении GROUPE ADEO, которой принадлежит Leroy Merlin, оно опубликовано в пятницу, 24 марта.

В нем же сообщается, что таким образом предполагается «после более чем 18 лет работы в России» сохранить рабочие места для более чем 45 тысяч российских сотрудников и оставить гипермаркеты к услугам жителей.

Французская группа ADEO специализируется на магазинах D.I.Y (Do-It -Yourself - «сделай сам»). Сеть Leroy Merlin - самые крупные из них, формата гипермаркетов c товарами для строительства и обустройства дома, дачи, сада. В России у ADEO, по информации с официального сайта российской сети Leroy Merlin, 107 таких гипермаркетов в 62 городах. Это, кстати, почти четверть от всех существующих (464 гипермаркета в 12 странах).

По данным Rusprofile, 2021 год (отчетность за 2022 год пока не обнародована) российская Leroy Merlin завершила с выручкой в 457 млрд рублей, сам бизнес на 2021 год оценивался в 85 млрд руб.

О каком «местном менеджменте», которому перейдут российские магазины, идет речь, пока непонятно. Сейчас сетью управляет ООО «Леруа Мерлен Восток» с гендиректором-французом.

Впрочем, обычным россиянам скорее важнее другое — магазины, как следует из заявления французской компании, останутся и будут работать, как прежде, «на благо населения». А к смене вывесок мы уже привыкли.

-Политическое давление нарастает — видимо, компания больше не может держать удар. И вынуждена как -то реагировать, как уже сделали многие игроки, ушедшие или полу-ушедшие с российского рынка: «Мы как бы уходим, но все оставляем и как бы вернемся», - прокомментировал в эфире радио «Комсомольская правда» (radiokp.ru) заявление владельцев Leroy Merlin независимый эксперт товаров народного потребления Александр Анфиногенов. - При этом, как и другие игроки этого рынка, французская компания делала все для того, чтобы перенести в Россию изготовление товаров, которыми она тут торгует. Поэтому для людей, которые затеяли ремонт или что-то еще хотят в квартире сделать, по большому счету ничего не изменится. Скорее всего, мы имеем дело с очередным «Леруа — и точка».