Нарядила дворника в ВИП-клиента: Многодетная мать из Татарстана обокрала банк на 30 миллионов рублей

До того, как провернуть аферу, Ольга несколько лет проработала в банке ФОТО: соцсети

Ключевая фигура этой криминальной авантюры–47-летняя Ольга Зуева из города Альметьевск (имя изменено – Ред.). У заведующей кассой одного из татарстанских банков большая по сегодняшним меркам семья - трое сыновей и муж. А еще внушительная кредитная история. На конец 2022 года она задолжала банку 235 тысяч рублей. И, возможно, со временем бы она даже рассчиталась. Но, имея перед глазами базу данных состоятельных вип-клиентов с приличными суммами на счетах, женщина решила пойти другим путем.

УСПЕШНАЯ ПРЕМЬЕРА

- Она никогда не говорила мне, что нуждается в деньгах. Оля в банке ведь несколько лет работала, - уверяет в разговоре с KP.RU родственница Зуевой. – Мы даже и подумать не могли, что она может провернуть какую-то схему.

В августе 2018 года Ольга, как считает следствие, пошла на первое преступление, создав свой криминальный театр. Первыми актрисами стали ее мама-пенсионерка и подруга – еще одна сотрудница банка Надежда Милькова (имя изменено - Ред.).

Помогали Ольге не только родные, но и подруга ФОТО: соцсети

Сценарий продумали до мелочей, выбрав сценой другое отделение того же банка, в котором работали – в Нижнекамске. Перед местными коллегами Надежда появилась в хиджабе под руку с матерью Ольги. Якобы богатая клиентка пришла с племянницей-мусульманкой снять деньги со счета. Паспорта нет, утерян – вот справка (липовая, разумеется). Но дело выгорело – из отделения парочка вышла с 7 миллионами рублей, снятыми с чужого счета.

Премьера прошла успешно, и окрыленная первым успехом труппа устроила гастроли. В 2019 году они тем же составом и с той же легендой появились в городе Азнакаево. Но в этот раз кассир не решился выдать деньги по справке, начав проверку. Пока сотрудник ждал начальства, «бабушка и племянница» смылись ни с чем.

После этого Надежда Милькова от дел отошла. Забегая вперед, скажем, что сейчас она занимается рукоделием и продает через соцсети самодельных домовят, находясь под следствием и сидя под подпиской о невыезде.

В ДЕЛО ВСТУПАЕТ СЕМЬЯ

А вот Зуева прекращать не собиралась. В базе банка маячила крупная рыба. Спустя год вынашивания плана женщина оказалась в Казани. Полагаться на подруг в этот раз не стала, позвала с собой 25-летнего племянника Эльдара.

В криминальную деятельность Ольга втянула и своего племянника ФОТО: соцсети

- Он тогда только закончил университет, круглый отличник. Сделал грин-карту своим трудом, потому что знает английский не хуже, чем русский и татарский. Собирался ехать на работу в Америку, ему там предлагали место, - вздыхает в разговоре с KP.RU родственница Ольги и Эльдара.

Планы на жизнь в Америке сначала отодвинул коронавирус, а потом в прах разрушила родная тетя, попросившая о помощи в своей афере.

- Ладно, если бы он шалопаем был каким-то, но нет - эрудированный мальчик! Мы когда узнали об этом мошенничестве, были просто в ужасе. Не передать, что чувствуешь в такой момент, очень тяжело. Это Оля его втянула, - уверяет родственница.

На сей раз Зуева не взялась за организацию дела. Режиссировать и подбирать команду доверили эрудиту Эльдару, парень подключил четырех знакомых кавказцев, а на главную роль утвердили обычного 65-летнего дворника Петра Петровича. По стечению обстоятельств внешне он оказался весьма похож на реального клиента, чей счет планировалось избавить от денег.

Дворника отправили в банк под видом ВИП-клиента ФОТО: пресс-служба МВД России по Республике Татарстан

Дворника сводили в модный бутик, накупили брендовых вещиц, причесали. За роль пообещали 50 тысяч рублей, сказав, что вынести из банка нужно всего 200-300 тысяч. Но все оказалось иначе.

ПЕТР ПЕТРОВИЧ, ВАШ ВЫХОД!

На записях с банковских камер видно, как солидный мужчина протягивает кассиру справку о потере паспорта, а та в ответ выдает ему толстые стопки пятитысячных купюр – 21 миллион рублей.

- Беру расходный орден, иду в кассу, - описывает позже свои действия во время следственного эксперимента Петр Петрович. - Открываю сумку. Она дает одну пачку. Это, получается, пять лимонов. Я ложу. Дает вторую - ложу. Третью…

На выходе из банка Петра Петровича приняли те самые кавказцы и забрали сумку с деньгами. Но у массовки оказался свой сценарий – они сбежали с деньгами, обыграв и режиссера Эльдара и автора идеи Ольгу Зуеву.

- Этих денег у нее нет! - в один голос уверяют родные.

Как только в банке сообразили, что отдали деньги подставному клиенту, обратились в полицию. По номеру автомобиля отследили троих кавказцев, следом взяли Эльдара и его тетю. Непойманным остался только 31-летний Радис Сабиров. Как уверяет на допросах Зуева, деньги забрал именно он. Мужчина объявлен в федеральный розыск.

По одной из версий, с похищенными деньгами сбежал и от полиции, и от Ольги один из "охранников" дворника ФОТО: соцсети

- Уже скоро будет год, как мы Эльдара не видели. На суды не ходим, чтобы лишний раз нервы себе не мотать. Не знаю, конечно, как у него судьба дальше сложится, - говорят родные парня. – Обижаемся ли на Ольгу? Обижайся, не обижайся, что ж теперь делать.

Сейчас дело, в которое вошли все три эпизода, направлено в суд. Компании вменяют мошенничество организованной группой и подделку документов. На Ольгу Зуеву дела возбуждены сразу по пяти статьям и трем эпизодам мошенничества. Женщину также обвиняют в присвоении 1,5 миллионов рублей. Их она забрала из банка во время загрузки кассет с наличными в банкомат. Общий ущерб от приключений татарской «подруги Оушена» составил 31 миллион рублей.

Судя по данным приставов, у Ольги были большие задолженности по собственным кредитам ФОТО: соцсети

ОФИЦИАЛЬНО

- По версии следствия, ко всем эпизодам криминальной деятельности причастна заведующая кассой одного из банков. Воспользовавшись служебным положением, она узнала о продолжительном отсутствии движения средств на счетах двух клиентов, - сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк. - На их имена сотрудница банка и ее сообщники оформили поддельные документы – получаемые при утере паспорта временные удостоверения личности. Затем, выдав за вкладчиков подходящих по возрасту людей, фигуранты организовали снятие денег с их счетов.

Сейчас за мошенничество «криминальному театру» грозит до 10 лет колонии.

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