Льготные жилищные программы и поддержка бизнеса: ПСБ заключил соглашение с Тамбовской областью

Председатель ПСБ Петр Фрадков и глава Тамбовской области Максим Егоров подписали двустороннее соглашение о сотрудничестве и поддержке приоритетных проектов в целях социально-экономического развития региона.

ПСБ будет активно участвовать в реализации социально-значимых проектов Тамбовской области и развитии технологичной финансовой инфраструктуры. Речь, в частности, идет о финансировании жилищного строительства и ипотечном кредитовании. ПСБ уже работает с застройщиками Тамбовской области. Теперь же программы льготной ипотеки будут масштабированы. Особые условия ПСБ намерен предложить в том числе сотрудникам бюджетной сферы: врачам, учителям, воспитателям детских садов, военным.

Еще одним направлением сотрудничества ПСБ и Тамбовской области станут программы, направленные на развитие и поддержку предпринимательства и реализацию региональных инвестиционных проектов, в том числе на основе государственно-частного партнерства. ПСБ уже сейчас работает с ведущими тамбовскими предприятиями. Речь идет о таких отраслях, как сельское хозяйство, добывающие и обрабатывающие отрасли, производство пищевых продуктов, электрооборудование, химпроизводство.

Как отметил, подписывая соглашение, председатель ПСБ Петр Фрадков, главная потребность компаний сегодня - это привлечение финансирования на приемлемых условиях. Это позволяет компаниям выполнять свои инвестиционные программы, госконтракты, бизнес-планы.

- Мы готовы оказывать финансовую поддержку представителям бизнеса, промышленным предприятиям, которые сейчас активно внедряют технологии импортозамещения, продолжают модернизацию производства, осваивают новый ассортимент и выходят на новые рынки, выстраивая эффективные производственные и логистические цепочки. На территории Тамбовской области также работают предприятия-участники государственного оборонного заказа, - отметил Петр Фрадков.

По его словам, подписанное соглашение будет способствовать росту инвестиционной привлекательности региона и укреплению его экономического потенциала.

- Доступность финансовых ресурсов — это половина успеха в реализации производственных планов и социальных программ. Соглашение с Промсвязьбанком открывает новые возможности для нашего бизнеса в разных отраслях, прежде всего, в агропромышленном комплексе и ОПК, которые являются основой региональной экономики, - сказал в свою очередь глава Тамбовской области Максим Егоров.

Он отметил, что ПСБ зарекомендовал себя как надежный участник в проектах государственно-частного партнерства.

По словам Максима Егорова, власти Тамбовской области ставят амбициозные планы по обновлению инфраструктуры, производству инновационной продукции, решению жилищных вопросов для молодых специалистов.

- И мы уверены в серьезной поддержке ПСБ через льготные программы кредитования, - заявил Максим Егоров.