Спокойствие, только спокойствие: как победить тревогу и укрепить иммунитет

В современном мире нас окружают поводы для стресса, тревоги и раздражения. А сильно переживать вредно для здоровья, ведь стресс является одним из главных факторов снижения иммунитета. В стрессовых ситуациях все люди ведут себя по-разному. Хотите узнать, как вы бы справились с раздражением и тревогой?

Простой онлайн-тест с "задачами на невозмутимость" покажет навыки самообладания, расскажет о причинах возникновения каждой неприятной ситуации, а еще даст полезные советы, которые помогут бороться со стрессов в дальнейшем.

В конце игры станет понятно, кто уже готов достойно и спокойно выйти из любого положения, а кому не помешает поддержка в виде антистрессового мультикомплекса для иммунитета.