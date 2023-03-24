И все-таки развод? Папарацци сняли княгиню Монако Шарлен без обручального кольца

Альбер II и Шарлен в июле прошлого года на балу в Монте-Карло. Фото: EAST NEWS

Королевство Монако вновь лихорадит. Слухи о разводе правителей княжества Альбера II и Шарлен опять витают в воздухе карликового государства. Масла в огонь подлила публикация французского журнала «Royaute». Со своих страниц издание сообщило, что супруги по-прежнему живут вместе во дворце, но готовятся к разводу.

Княжеский двор был вынужден срочно дать опровержение. Представители князя Альбера сделали заявление для прессы:

«Я хотел бы официально опровергнуть злонамеренные слухи, распространяемые французским журналом «Royaute». Пожалуйста, не обращайте внимания на эту статью, которая совершенно не обоснована», - говорилось в сообщении князя Монако.

Однако фотографии, сделанные папарацци после заявления Альбера, оказались красноречивее всех заверений князя. Фотографы подкараулили княгиню Шарлен в Милане возле отеля «Four Seasons», в котором она остановилась во время визита в Италию. Жена правителя Монако вышла из гостиницы без обручального кольца. Шарлен была одета очень просто: джемпер кремового цвета, синие джинсы, удобные мокасины, в ушах – жемчужные сережки. Но главного украшения замужней дамы у нее на пальце не было. Снимки Шарлен без кольца опубликовал сайт Daily Mail.

Одно из последних появлений княгини на публике - в ноябре прошлого года на Национальном Дне Монако. Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Статья в журнале «Royaute» появилась не на пустом месте. В 2021 году Шарлен десять месяцев подряд жила на своей родине в ЮАР. По официальный версии княгиню настигла в Африке тяжелая инфекция, и она вынуждена была оставаться в Кейптауне до окончания лечения. А по слухам, княгиня сбежала к родителям после ссоры с мужем.

Так или иначе, в 2022 году после долгих месяцев лечения в реабилитационной клинике Шарлен вернулась к своим королевским обязанностям и даже несколько раз появилась на публике. Но в 2023 году вновь пропала.

На днях, 14 марта, Альбер II отпраздновал 65-летие. По случаю юбилея был организован торжественный прием, на который съехались высокие гости и знаменитости. И только княгиня Шарлен проигнорировала важное мероприятие. Супруги не было рядом с Альбером и на балконе дворца, откуда он по традиции приветствовал своих подданных. Рядом с князем в этот день были только его дети от Шарлен - 8-летние близнецы Жак и Габриэлла.

Журналисты отметили и тот факт, что княгиня не поздравила мужа в соцсетях. И хотя она нечасто делает публикации на своих страницах, но в такой важный день все-таки могла написать супругу пару теплых слов. Про подарки речи и вовсе не идет. Альбер сам признался во время интервью, что жена ничего не подарила ему на юбилей. Князь отметил, что он и сам ничего не хотел, потому что «дворец и так забит самыми разными вещами».

В прошлом году Шарлен после долгого перерыва вернулась к своим обязанностям. На фото - с мужем и детьми на гонке Формулы-1 в Монако. Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Напомним, князь Альбер II женился на чемпионке по плаванию из ЮАР Шарлен Уиттсток в 2011 году. Правитель Монако познакомился со спортсменкой на соревнованиях по плаванию Mare Nostrum в Монте-Карло в 2000 году. Пара объявила о своей помолвке в 2010 году и связала себя узами брака 1 июля 2011 года. О беременности супруги Альбера было объявлено в мае 2014 года, а в декабре того же года она родила близнецов - принцессу Габриэллу и наследника престола принца Жака.

Слухи о разводе супругов не раз появлялись в прессе. СМИ писали, что Шарлен пыталась сбежать от Альбера уже накануне свадьбы. Однако князю удалось найти и уговорить сбежавшую невесту остаться.