Длительное кипячение мяса при варке является достаточной мерой, чтобы минимизировать шанс выживания возбудителя Фото: Shutterstock

В середине этой недели, 22 марта, стало известно, что в Чувашии возбудили уголовное дело по факту заражения местных жителей сибирской язвой. Причем, ввиду повышенной опасности инфекции «дело изъято из производства межрайонного следственного отдела и передано... в отдел по расследованию особо важных дел», сообщается на сайте регионального главка Следственного комитета.

Напомним, по официальным данным житель деревни Старое Акташево Цивильского муниципального округа Чувашской Республики в начале марта забил принадлежавшего ему бычка. При этом хозяин животного нарушил сразу несколько правил ветеринарного законодательства, отмечают следователи. Скотину в личном подсобном хозяйстве не прививали против сибирской язвы и не предоставили для осмотра ветеринару.

«В результате заражение сибирской язвой получил сосед подозреваемого, участвовавший в забое бычка, его супруга, а также еще один житель населенного пункта», - говорится в сообщении регионального главка СК.

В четверг, 23 марта, появилась информация, что еще два человека с подозрением на сибирскую язву попали на больничные койки в Сергиевом Посаде (Подмосковье). Впрочем, подозрение не подтвердилось. «В ходе лабораторных исследований образцов крови двух пациентов возбудитель не выявлен», - сообщил в пятницу, 24 марта, Роспотребнадзор. В ведомстве подчеркнули, что «угроза эпидемического распространения болезни исключена. Сибирская язва не передается от человека к человеку». При этом специалисты управлений Роспотребнадзора продолжают противоэпидемическую работу, ситуация находится на контроле службы. Очаги распространения сибирской язвы в России локализованы, заявил глава Минздрава Михаил Мурашко.

И все же у людей остаются вопросы. Как себя обезопасить, если где-то снова произойдет ЧП? Например, мясо или другие части зараженного скота в нарушение правил попадут к кому-то в руки? Сразу уточним: эксперты считают такой сценарий маловероятным. Но «золотое» правило эпидемиологии гласит: надеясь на лучшее, стоит подготовиться к худшему. Что важно знать и как максимально подстраховаться от заражения сибирской язвой при любом повороте событий? Об этом мы спросили заслуженного врача России, ведущего научного редактора сервиса дистанционного медицинского образования Vrachu.ru Михаила Кагана.

КАКОЙ СПОСОБ ПРИГОТОВЛЕНИЯ ОБЕЗОПАСИТ ОТ ЗАРАЖЕНИЯ

- Сибирская язва не передается от человека к человеку, - подтверждает доктор Каган. - Это значит, что вы не можете заразиться ей от больного человека, как при ковиде или гриппе.

Посетители районов, где происходит вспышка среди животных, могут заболеть сибирской язвой при контакте с зараженными тушами. А также при употреблении в пищу мяса скота, который был болен на момент забоя, поясняет врач. Заражением может грозить и прикосновение к частям животных, таким как шкуры. И даже к изделиям из них - например, к барабанам из шкур животных.

«Если вы посещаете районы [где есть вспышка], не ешьте сырое или недоваренное мясо. Избегайте контакта с домашним скотом, продуктами животного происхождения и тушами животных», - советует Михаил Каган.

Стоит иметь в виду, что возбудитель сибирской язвы может существовать в двух формах: вегетативной и споровой, отмечает эксперт. В первом случае возбудитель быстро гибнет под действием прямых солнечных лучей, прогревании и при воздействии дезинфицирующих средств. А вот споровая форма исключительно устойчива во внешней среде и сохраняет жизнеспособность в течение десятилетий. При термической обработке выдерживает кипячение в течение 30 минут.

- Поскольку в бытовых условиях невозможно доподлинно установить форму возбудителя, длительное кипячение мяса при варке (свыше получаса) является достаточной мерой, чтобы минимизировать шанс выживания возбудителя, - говорит доктор Каган. - В то же время при жарке мяса снижение рисков не представляется возможным. Поскольку этот процесс приготовления не достаточно длителен для уничтожения споровой формы.

КСТАТИ

Существует лицензированная вакцина для предотвращения сибирской язвы, рассказал «КП» доктор Каган. Но она рекомендована для рутинного использования только определенным группам взрослых из группы риска. Например, некоторым военнослужащим и работникам лабораторий.