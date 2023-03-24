Герой спецоперации «Z» лейтенант Забываев заслонил броней пехотинцев в бою

Лейтенант Владислав Забываев

Продолжаем знакомить с героями спецоперации «Z» - участниками боевых действий на Донбассе. Рядовыми, сержантами, ефрейторами и офицерами, что проявили свой профессиональный опыт, характер и выполнили боевые задачи. Их решимости, напористости и боевому опыту в Минобороны России, в подразделениях милиции Донецкой и Луганской Народных республик дают самую высокую оценку.

Наши герои сорвали атаки и предотвратили контрнаступления националистов, за что и получили государственные награды. Но служат они не ради похвал и наград. Военнослужащие уверены, что у врага нет шансов на успех, потому что Донбасс и Россия сражаются за правое дело.

«Стояньем города не берут, воюют уменьем, а не числом, от уменья происходит согласие», - говорил генералиссимус Александр Суворов, который не проиграл ни одного сражения. А еще повторял: «Одна минута решает исход баталии, один час — успех кампании, один день — судьбу империи».

ЗАСТАВИЛ ВРАГА ОТСТУПИТЬ

Гвардии сержант Евгений Бояндин

«Отделение российских десантников под командованием гвардии сержанта Евгения Бояндина выполняло задачу по поиску украинских диверсионно-разведывательных групп, действующих в заданном районе. Продвигаясь по маршруту, Евгений Боядин обнаружил вооруженных украинских боевиков, двигавшихся в район расположения наших подразделений. Мгновенно оценив обстановку, несмотря на превосходящие силы националистов, Евгений принял решение вступить в бой с противником. Грамотно используя условия местности, заняв выгодную позицию, Алексей прицельным огнем из штатного оружия уничтожил пулеметный расчет противника.

По итогам боестолкновения, вооруженные националисты, понеся потери, отступили.

Смелые и решительные действия гвардии сержанта Евгения Бояндина, а также мужество и профессионализм его десантно-штурмового отделения позволили пресечь деятельность вооруженной группы противника в заданном районе».

Гвардии сержант Евгений Бояндин

ЗАСЛОНИЛ ТАНКОМ ПЕХОТИНЦЕВ В БОЮ

Лейтенант Владислав Забываев

«Танковая рота под командованием лейтенанта Владислава Забываева в составе батальонной тактической группы мотострелкового полка выполнял задачу по освобождению одного из населенных пунктов от вооруженных формирований украинских боевиков. В попытке замедлить продвижение российских войск, отступающие националисты бросили все свои силы на удержание населенного пункта. Обороняясь, боевики вели массированный минометный огонь по наступающим российским подразделениям. В ходе боя Владислав Забываев обнаружил вражеский танк, который готовился атаковать огневую позицию нашей пехоты. Мгновенно оценив ситуацию, Владислав заслонил российских мотострелков корпусом своего танка, после чего, дал команду экипажу вести непрерывный огонь по противнику. Закрыв своим танком нашу пехоту, лейтенант Забываев позволил ей без потерь занять более выгодную позицию на поле боя и выполнить поставленную задачу. Ведя бой, экипаж лейтенанта Владислава Забываева, прицельным огнем уничтожил вражеский танк и позицию минометного расчета. Благодаря самоотверженности лейтенанта Владислава Забываева и его грамотному руководству подчиненными экипажами, российской группировке удалось разгромить значительно превосходящие силы противника и обеспечить освобождение населенного пункта от националистов».

ТЕМ ВРЕМЕНЕМ

В преддверии Дня работника культуры, который отмечается 25 марта, в Центральном академическом театре Российской Армии (ЦАТРА) состоялась церемония награждения лауреатов премии Министерства обороны РФ в области культуры и искусства.

Церемонию вручения наград открыл замминистра обороны России - начальник Главного военно-политического управления Вооруженных сил России генерал-полковник Виктор Горемыкин, передав слова поздравления министра обороны РФ генерала армии Сергея Шойгу.

Лауреатами премии в 2023 году стали народный артист России Владимир Машков, заслуженный артист России Игорь Угольников, артисты Государственного академического Малого театра России, скульптор Виталий Шанов, авторский коллектив музыкантов "Агитбригады Русского радио" и другие.

Премия присуждается за произведения и творческие проекты, способствующие военно-патриотическому воспитанию, а также за значительный вклад в развитие культуры в Вооруженных силах России.

В церемонии также приняли участие статс-секретарь - заместитель министра обороны РФ Николай Панков и заместитель министра обороны РФ Александр Фомин.