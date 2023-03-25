За сутки на Купянском направлении стало меньше на 70 украинских солдат и на пять единиц техники Фото: REUTERS

«Иностранный легион» несет потери

Группировка войск «Центр» на Красно-Лиманском направлении нивелировала до 125 бойцов ВСУ, три бронемашины и РСЗО «Град». «Южная» группировка войск на Донецком направлении вывела из строя 380 «воинов света», танк, две БМП,10 автомобилей, пикап и две САУ «Гвоздика». Группировка войск «Восток» на Южно-Донецком и Запорожском направлениях упокоила 40 украинских военнослужащих, два пикапа, гаубицу Д-30 и польскую САУ «Krab». Под Одессой в Сухом Лимане сожгли ангар с беспилотниками ВСУ, а в Константиновке в ДНР разбили склад боеприпасов «Иностранного легиона». Российские ПВО сбили 18 украинских БПЛА и три американских Хаймарса. Кто-то скажет «немного» - а вы попробуйте сами.

На Купянском направлении уничтожены две украинские ДРГ

Представитель пресс-центра группировки «Запад» Евгений Половодов сообщил, что наши подразделения умножили на ноль две украинские диверсионно-разведывательные группы на Купянском направлении. Сначала их грамотно вскрыли. Потом натурально уничтожили. Ну, а артиллерийские расчеты ВС РФ сорвали переброску резервов ВСУ в район Двуречного. Разбили два украинских 120-миллиметровых миномета и склад с ракетно-артиллерийским вооружением. Вообще же за сутки на Купянском направлении стало меньше на 70 украинских солдат и на пять единиц техники. Поплачь о нем, пока он живой.

В ООН увидели, что русских пленных пытают украинские нелюди

Глава мониторинговой миссия ООН по правам человека Матильда Богнер заявила, что на Украине они выявили не менее 25 случаев расправы садистов ВСУ над российскими военнопленными. И сообщила: «Мы глубоко обеспокоены случаями произвольной казни 25 российских военнопленных и лиц, прекративших участие в военных действиях, со стороны украинских Вооруженных сил, которые мы задокументировали». По словам Богнер, эти убийства нередко совершались сразу после взятия в плен. Но миссия не имеет данных о преследования виновных со стороны украинских властей. И не будет иметь в дальнейшем. Иметь будут ваши мозги. Произвольно.

Военспецы Запада на Украине будут уничтожаться

Дмитрий Медведев, замглавы Совбеза России, полагает, что западные военные специалисты на территории незалежной подлежат уничтожению. Медведев заявил следующее: «Если Patriot или иные средства поражения доставляются на территорию Украины вместе с иностранными специалистами, они являются легальной целью и подлежат уничтожению. Они являются комбатантами, врагами нашего государства». А если враг не сдается, его уничтожают.

Масса стран сотрудничают в Россией, наплевав на санкции

Экономист Тилак Доши заявил, что большинство стран мира, невзирая на санкции Запада, сотрудничают с Россией на фоне украинского конфликта. В аналитической статье для Forbes Доши сообщил. «Мировой энергопорядок раскололся на два блока: те, кто поддерживает западные санкции против России, и те, кто их не поддерживает». И напомнил, что Китай, Индия, Бразилия и ЮАР совместно со всеми развивающимися странами заинтересованы в доступе к топливу, продовольствию и удобрениям, в производстве которых Россия является «сырьевой сверхдержавой полного спектра», и по приемлемым ценам». А страны Британского содружества могут удавиться от зависти.

Швейцарская бронетехника все же добралась до незалежной

Neue Zurcher Zeitung сообщает, что на боевой линии в Донбассе зафиксирована швейцарская бронемашина Eagle I. Военная техника из нейтральной страны отметилась в городе Часов Яр недалеко от Артемовска (Бахмута). Швейцария все последние месяцы напоминала про свой нейтралитет и про отказ от поставок военной техники в самостийную. И про запрет европейским государствам передавать киевскому режиму оружие и боеприпасы швейцарского производства. При том Федеральный совет этой страны банков, сыра и шоколада планирует в 2023 году выделить 114 млн франков (более $123 млн) в качестве поддержки незалежной. Такой нейтралитет...

Школу единоборств «Zа самбо» возглавил Монсон

В Макеевке в ДНР открыта школу единоборств «Zа самбо». Ее возглавил бывший чемпион смешанных единоборств, депутат гордумы Красногорска Джефф Монсон. На открытии школы вице-спикер Совета Федерации Андрей Турчак отметил, что ДНР сразу активно включилась в реализацию проекта «Zа самбо». Глава ДНР Денис Пушилин уверен, что в школе смогут заниматься дети из нескольких районов республики и поблагодарил русского американца Монсона за внимание к развитию спорта в регионе. Побольше бы нам таких американцев.

Три разведчика ГУР арестованы московским судом

Басманный суд Москвы заочно арестовал сотрудников Главного управления разведки Украины Вячеслава Орехова и Дмитрия Шиманского и их помощника Владислава Гавриша – за попытки похищения добровольцев, участвовавших в боевых действиях на стороне ДНР. Одного из них, Дениса Харитонова, в 2020-м похитили в Астраханской области. При переходе через границу в Белгородской области группу остановили российские пограничники, один из похитителей был убит, двое скрылись. А Шиманского обвиняют в попытке похищения в Домодедово Романа Волянюка, который служил в структурах МГБ ДНР и подпал под украинский пресс в Подмосковье. Тогда задержали семерых, некоторые из них признали вину. Какая страна, такая и военная разведка.

Директор японской школы ушел из-за скандала с украинцами

Масуми Симидзу, президент школы японского языка Nippon в префектуре Гумма, ушел в отставку на фоне скандала, связанного с его критикой украинских беженцев. Он раскритиковал 38 обучающихся там украинцев, назвав их «элитными беженцами». Конфликт случился, когда руководство заведения потребовало от них оплатить обучение. Те отказались. Директор школы назвал украинских студентов «аристократами-беженцами», «привилегированным классом просителей убежища», которые пользуются налоговыми льготами, включая бесплатное жилье. Симидзу ушел, а дурной дух рагулей остался.

Отставной офицер США предрек проблемы для Киева

Скотт Риттер офицер разведки морской пехоты США в отставке сообщил, что решение правительства США выступить против китайского мирного плана по Украине приведет к тяжелым последствиям для незалежной. Риттер заявил: «Джон Кирби говорит, что мы не хотим прекращения огня? Он безумец. Дальше будет еще хуже. Погибнут еще сотни тысяч украинцев. И это на совести Кирби, Джо Байдена и правительства США». Глас вопиющего в пустыне услышат вскоре. В Киеве в первую очередь.

Решиться на поставки самолетов Киеву страны должны по отдельности

Глава Евросовета Шарль Мишель заявил, что вопрос о поставках боевых самолетов Украине должен решать не ЕС, а его страны-члены самостоятельно. Вот что сказал Мишель: «Вопрос о поставках самолетов - это решение, которое должно приниматься странами-членами, поэтому я не намерен высказывать свое собственное мнение, но в целом это не секрет, что мы считаем, что Киеву нужно больше поддержки и больше военной техники». Ну вон Словакия с Македонией уже приняли самостоятельные решения, и старые Су-25 и МиГ-29 переместились на территорию незалежной. Ну и кому от этого полегчало?