Военная спецоперация на Украине 25 марта 2023: прямая онлайн-трансляция

Вооруженные силы России уничтожили на Донецком направлении за сутки более 380 украинских военнослужащи Фото: Александр КОЦ

С 24 февраля российские военные проводят на Украине спецоперацию по денацификации и демилитаризации страны. Сайт KP.RU в онлайн-режиме публикует последние новости о военной спецоперации России на Украине на 25 марта 2023 года.

Вооруженные силы России уничтожили ангар с беспилотными летательными аппаратами украинской армии в Одесской области. Также российскими войсками в районе населенного пункта Константиновка Донецкой народной республики был уничтожен склад боеприпасов подразделений наемников «Иностранный легион», а в районе населенного пункта Степное Запорожской области – радиолокационная станция контрбатарейной борьбы AN/TPQ-37.

В ночь на пятницу, 24 марта, взрывы произошли в Днепропетровской и Сумской областях Украины.

Вооруженные силы России уничтожили на Донецком направлении за сутки более 380 украинских военнослужащих, сообщает Министерство обороны РФ. Кроме того, на этом направлении Вооруженные силы Украины потеряли танк, две боевые машины пехоты, десять автомобилей, пикап и две самоходные гаубицы «Гвоздика». На Краснолиманском направлении потери украинской армии составили 125 человек, а также три боевые бронированные машины и боевая машина реактивной системы залпового огня «Град».

Украинские призывники всё чаще и чаще отказываются идти на передовую, отказываясь от службы несмотря на недавно вышедший указ об уголовной ответственности для отказников. Об этом пишут крупные СМИ Украины. Сообщается, что число отказников стало крайне высоким, и постоянно увеличивается, в то время как офицеры ВСУ сознательно скрывают этот факт, чтобы не получить санкции со стороны высшего руководства.