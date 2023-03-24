"Мыть посуду. Секс - не возбраняется": Геннадий Онищенко о том, что делать мужикам, чтобы прожить дольше

Геннадий Онищенко Фото: Евгения ГУСЕВА

- Геннадий Григорьевич, здравствуйте, это - Гамов, помощник академика Онищенко. Что-то расстроился, знаете? Прочитал статистику - что 52 % мужчин в России не доживают до 65 лет. Это сообщил главный специалист Минздрава России по репродуктивному здоровью Олег Аполихин. Только 48 % переходит этот барьер (Эти новости пошли днем, а к вечеру Минздрав РФ опроверг данные о высоком уровне внезапной смертности у мужчин. - Прим. авт) Я не знаю… - знаете вы такого?

- Конечно, конечно!

- Да как он так мог? Знаете, да? Может, поговорите с ним? Может, как-то снизит этот процент…

- (Онищенко молчит)

- Потом - смотрите, что говорит ваш знакомый… Якобы фатальный дебют (тоже - выражение-то какое!) происходит в 40 - 60 лет. Из тех, кто умирает внезапно, 74 % - это мужчины, которые умирают на ра-бо-чем месте! Вот товарищ, академик! Как вот, что - бухать нам надо меньше? Шабить (то есть, курить табак) нам надо меньше? Вот - что? Что - вот? Посоветуйте - как спасать мужиков, Геннадий Григо-о-рич?

- (вздыхает) Ну, особенно нового он ничего не сказал.Вот… Он - член академии, кстати.

Просто, может быть, интерпретировал статистику за последний год. (2022-й. - А.Г.)

Кстати, она сейчас начинает публиковаться…

Ну, во-первых, у нас была коронавирусная инфекция. Вот…Во-вторых, мы с вами прекрасно знаем, что средний возраст предстоящей жизни у мужчин - примерно на 10 лет меньше, чем у женщин. В среднем. Вот.

Так что, … между 40 и 60 - они как раз укладываются в эту цифру.

При этом, при этом… За первый год пандемии мы потеряли 2 года по среднему возрасту предстоящей жизни… Было 74 - стало примерно 72. (У мужчин.)

Вот и считайте…

Что касается сохранения жизни…

- Вот как быть? Вот как быть? Вот что мужикам посоветовать? Они сейчас все ждут… Онищенко по Радио «Комсомольская правда» выступает!

- Ну, во-первых, они должны помнить о том, что среди мужчин вредные привычки более представлены, чем среди женщин.

А вредные привычки - вы знаете: это курево, это распитие алкогольных напитков. Вот…Мужчины больше подвержены - э-э-э - пассивному образу жизни. Потому что домашнее хозяйство, в основном, лежит на женщине.

Мужчина - между диваном, телевизором - ну, и походом на работу. В общем, другого больше ничего и не делает? Так же?

- То есть, надо, чтобы дольше жить, посуду, что ли, мыть, швабру брать в руки?

- А почему бы и нет?

Надо больше двигаться, надо заниматься - чаще ходить в спортивный зал.

А, может даже, и не надо этого делать - дома есть условия…

- Понял.

- … чтобы чем-то заниматься. Поэтому… И - более тщательно следить за своим здоровьем.

Если подсчитать, сколько женщина обращается в году к врачу… И - мужчина. То - статистика будет явно в перевес в женскую сторону. Не потому, что они болеют. А потому что…

-… следят за своим здоровьем.

- Больше, да. Совершенно верно.

Давайте вместе будем выходить из этого.

А женщин я попрошу…

- Берегите мужчин!

- Ну, да - не то, что - берегите мужчин. Лелейте их!

- (аж смеюсь)

- Потому что они - более хрупкие. Это всегда было и всегда будет. Поэтому…

…если вы не будете за ними присматривать… Ну, помните, мы как-то с вами определяли, что мужчина холостой…

…живет почти на 9 лет меньше, чем, если бы он находился в семейном кругу.

Поэтому, - это тоже очень важное обстоятельство… Если - без жены.

Потому что, домашний уют - это благотворное влияние на… мужскую часть населения.

- Скажите, а секс - к дурным привычкам вы не относите?

- Это - нормальные физиологические потребности, я бы их так сформулировал. Они - не возбраняются.

- Правильно!