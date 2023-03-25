Риз Уизерспун объявила, что разводится с мужем

Риз Уизерспун. Фото: GLOBAL LOOK PRESS

В 2011 году голливудская блондинка Риз Уизерспун вышла замуж за своего агента Джима Тота, с которым она встречалась год до их свадьбы. Всего через несколько дней пара должна была отметить 12-летие совместной жизни. Но вместо поздравлений и заверений в любви друг к другу супруги опубликовали в соцсетях сообщение о своем разрыве.

47-летняя кинозвезда сообщила горькую новость о разводе с 52-летним мужем на своей странице.

«У нас есть кое-какие личные новости, которыми мы хотели бы поделиться… Мы приняли трудное решение о разводе, - написала мама троих детей. - Мы провели вместе столько замечательных лет и движемся вперед с глубокой любовью, добротой и взаимным уважением ко всему, что мы создали вместе. Нашим самым большим приоритетом является наш сын и вся наша семья, когда мы переходим к следующей главе. Эти вопросы никогда не бывают легкими и очень личными».

Риз рассталась с мужем. Фото: соцсети.

В браке с Джимом Уизерспун родила своего третьего ребёнка — сына Теннеси. Мальчик появился на свет 27 сентября 2012 года. Ранее актриса была замужем за актёром Райаном Филлиппом. В этом браке Уизерспун родила двоих детей - дочь Аву Элизабет (ей 23 года) и сына Дикона (ему 19).

Знакомый семьи сообщил журналу People, что расставание Риз и Джима является мирным.

«Они действительно лучшие друзья, и это такое дружеское решение. Они хотят вместе воспитывать детей», - рассказал инсайдер.

В 2012 году Риз вспомнила свою первую встречу с Джимом в беседе с журналом Elle. Их знакомство произошло в доме подруги после того, как она рассталась с актером Джейком Джилленхолом. По словам Риз, будущий муж спас ее от приставаний пьяного гостя.

«Это случилось неожиданно. Этот реально пьяный парень приставал ко мне, выставлял себя таким идиотом, кричал на меня. Он такой: «Ты меня не знаешь». И я такая: «Да, я тебя не знаю!» -рассказала она. - Джим подошел и сказал: «Пожалуйста, извините моего друга. Он только что с кем-то расстался. Джим был действительно хорошим другом, который вытащил его из этой ситуации. Он просто такой, какой он есть, действительно хороший человек».

Актриса на вручении премии «Эмми 2022». Фото: REUTERS

Риз Уизерспун имеет немало престижных наград и титулов. Прорывом для неё стала роль Элль Вудс в комедии «Блондинка в законе», принёсшая актрисе номинацию на премию «Золотой глобус». Широкое признание критиков Риз получила, сыграв Джун Картер, жену Джонни Кэша в фильме «Переступить черту». За эту роль актриса была удостоена многочисленных наград, включая премии "Оскар", "Золотой глобус" и BAFTA за лучшую женскую роль. В 2015 году Риз удостоилась «Оскара» за лучшую женскую роль в фильме «Дикая».

Уизерспун – одна из самых богатых женщин Голливуда. Продюсерская компания Hello Sunshine Witherspoon, которую актриса основала в 2016 году, была продана в 2021 году за 900 миллионов долларов. Кроме того, актриса получала заоблачные гонорары за съемки в сериалах «Утреннее шоу» и «Большая маленькая ложь». В 2021 году Риз стала самой богатой актрисой мира с состоянием в $400 млн.