Офис вместо казармы: Минтруд утвердил список из 149 профессий для альтернативной гражданской службы

Как правило, альтернативщиков отправляют санитарами и подсобными рабочими в районные больницы, дома-интернаты для инвалидов и престарелых Фото: Антон ФОКИН

С 1 апреля начинается очередной призыв на срочную службу в армию. Закон позволяет заменить эту гражданскую обязанность альтернативной службой. Но это не просто. Чтобы альтернативно отдать долг стране, нужно соблюсти несколько условий.

1. Нужно иметь востребованную специальность или желание работать на такой должности. На днях Минтруд выпустил приказ об утверждении списка работ, специальностей и профессий, годных для альтернативной службы. Всего в него входят 149 наименований. Среди них не только санитары и полотеры в больницах. В списке есть водители, грузчики, официанты, сварщики, программисты, а также оленеводы, артисты балета и даже юрисконсульты и экономисты. Но не спешите радоваться. На практике попасть на альтернативную службу не так-то просто. А уж по специальности - практически невозможно.

2. Проходить альтернативную службу можно лишь в тех организациях и учреждениях, которые есть в том же приказе Минтруда. Их, конечно, несколько сотен, но, например, артистов оперы и балета ждут только в Марий Эл и Республике Саха (Якутия). Подавляющее большинство мест сложно назвать работодателями мечты. Чаще всего в списке фигурируют медицинские учреждения. Как правило, альтернативщиков отправляют санитарами и подсобными рабочими в районные больницы, дома-интернаты для инвалидов и престарелых. Зарплаты там низкие. Условия работы сложные. Поэтому всегда есть дефицит работников. Кроме того, один из главных работодателей для альтернативщиков – Почта России.

3. Чтобы заменить военную службу гражданской, нужно написать заявление в военкомат. «Отмазаться» от призыва можно по пацифистским или религиозным соображениям. По отзывам альтернативщиков, просто заявить о своих убеждениях недостаточно. Нужны бумаги, доказывающие их или незаменимые профессиональные качества. Призывные комиссии зачастую противодействуют. Но закон при этом соблюдать обязаны. Поэтому при должной настойчивости своего добиться можно.

Срок альтернативной службы – один год и девять месяцев. Это на девять месяцев больше, чем военная служба по призыву. При этом призывники, как правило, работают в своем регионе.