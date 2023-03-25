Зеленский прикинулся бедной, несчастной, обиженной и беззащитной овечкой

Зеленский пытается прикрыть подготовку к наступлению и возросшую к нему готовность ВСУ "сказками" о нехватке, дефиците и прочей чушью Фото: REUTERS

Несколько дней назад советник главы Офиса президента Украины Михаил Подоляк вызверился на западные СМИ за то, что они не соблюдают "военную тайну" Украины, рассказывая о планах контрнаступления ВСУ.

- Этого делать нельзя, - буквально кипятился Подоляк, словно забыв, что и он сам, и командующий Сухопутными войсками Сырский, да и сам Зеленский по три раза на день говорят о подготовке наступления, рассказывают о направлениях грядущего удара и т.д., вплоть до обозначения установленных сроков. При этом, никто не скрывает, что наступления от ВСУ требуют и из Вашингтона, где демократам становится все труднее объяснять, куда делась та прорва денег и вооружений, которые США направили Украине.

И, похоже, теперь на Банковой начали реализовывать новую установку – пытаться скрыть свои намерения через дезинформацию. Первым кампанию стал реализовывать президент (пока еще) Украины Владимир Зеленский. В своей недавней поездке он дал интервью корреспонденту японского издания Yomiuri, в котором пожаловался на абсолютную неготовность ВСУ к наступлению.

- Мы еще не можем начать, и без танков, артиллерии и HIMARS, - рассказал Зеленский японцу. - Мы ждем поступления боеприпасов от наших партнеров. Российские военные в три раза лучше оснащены, чем украинские. Мы еще не можем начать. Мы не можем без танков, артиллерии посылать наших солдат на передовую. Если будет политическая воля, можно найти способ нас поддержать. Мы находимся в состоянии войны и не можем ждать.

Можно сказать, удачно совместил нытье и просьбы, как он это обычно делает.

Помимо этого, Зеленский также сообщил, что для переговоров с Россией "нет сейчас никаких условий", а Китай никакой помощи в урегулировании конфликта не предлагал: "Мы не получали никаких предложений о посредничестве или организации переговоров со стороны Китая". Словно бы забыл, что в Киеве обсмеяли со всех сторон и отказались от мирного плана, выдвинутого и опубликованного Пекином, который не делал из этого никакой тайны.

Более того, Зеленский даже рассказал, что о его готовности встретиться с Председателем КНР Пекин был уведомлен по дипломатическим каналам. Право слово, конечно, смешной – там Байдену дали от ворот поворот даже в ответ на инициативу телефонного созвона с Си, а тут "игрун на рояле" требует личной встречи с лидером Китая. Да еще, скорее всего, хочет, чтобы Си Цзиньпин приехал к нему в Киев, чтобы свозить его в Бучу, как какого-нибудь Макрона с Урсулой или Шольца. Кстати, до сих пор игнорирование просьб Киева тот же Подоляк объяснял не тем, что Украина с ее нынешней командой управленцев попросту неинтересна Китаю, а якобы "отсутствием у Китая четкой позиции по своему участию в урегулировании конфликта". Это, дескать, Китай такой, а не мы рылом не вышли.

Впрочем, оставим Китай, рассказ об отказе от наступления гораздо более интересен. Хотя бы по той причине, что с весьма серьезными основаниями можно предположить, что речь в данном случае идет о попытке тупой и наглой дезинформации.

Запад продолжает заваливать Украину вооружениями и боеприпасами. В Незалежную уже прибыли не только модернизированные советские танки, подметенные по сусекам арсеналов европейских стран, но и обещанные Западом "Леопарды". Нескончаемой чередой везут западные БТР и БМП, продолжаются поставки САУ, дальнобойных гаубиц с высокоточными снарядами и РСЗО, в том числе, и тех самых "Хаймарс". Что касается отсутствия авиации для поддержки наземных сил на поле боя, то некоторое количество МиГ-29 (а при всей критике этих машин, не стоит сбрасывать их со счетов, большой радиус действий на Украине им и не требуется) у Киева уже есть, а дефицит штурмовиков и ударных вертолетов может быть компенсирован беспилотниками. Кстати, по ряду свидетельств Тайвань передал Киеву большое количество таких летательных аппаратов.

Единственное, что вынуждает ВСУ перенести сейчас наступательные действия на более поздний период – погода и состояние почвы, из которой солдатам по обе стороны линии боевых действия приходится буквально выдирать сапоги и колесную, а иногда и гусеничную технику.

Зеленский же пытается прикрыть подготовку к наступлению и возросшую к нему готовность ВСУ "сказками" о нехватке, дефиците и прочей чушью. Только пусть не надеется хоть кого-то обмануть. Зеленский изолгался уже настолько, что любое сказанное им слово надо воспринимать с точностью наоборот. И прикинуться бедной несчастной и беззащитной овечкой ему не удастся. Сам он, конечно, не волк, а жадный шакал-падальщик, но вот на службе у него, так получилось, состоят настоящие волки.