Медведев призвал лишить иноагентов источников доходов в России

Медведев в интервью российским СМИ призвал лишить иноагентов доходов. Фото: Екатерина Штукина/POOL/ТАСС

Зампредседателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев в интервью российским СМИ призвал лишить иноагентов доходов, которые зарабатывают на продаже собственных произведений в России. А главное - любых условий для их заработка.

Вот, что он заявил: «считаю, что нужно внести изменения в законодательство об иностранных агентах, где прямо установить, что лица, признанные иностранными агентами, не имеют права получать доходы из источников в России. Это безнравственное дело. Какой-нибудь Акунин*. Он талантливый писатель. Он уехал, он проклинает страну, проклинает специальную военную операцию, соответственно, проклинает наши вооруженные силы и ребят, которые сражаются. В то же время наши средства массовой информации и компании продолжают ставить произведения по его книжкам. Почему только по его книжкам? Полным-полно других произведений на ту же самую тему, различных исторических фантасмагорий. Появляется очередная версия этого "Азазеля". Четвертый раз поставили! Спрашивается, зачем? Закажите подобную антиутопию кому-то. Не должно быть такого. Живешь там - живи, хочешь гадости говорить - говори. Но деньги в России получать нельзя».

У Акунина* уже явно где-то подгорело. На своей странице в сети он стал призывать своих читателей приобретать электронные книги на американских ресурсах: «Читатели постоянно пишут мне, что не могут (или из принципиальных соображений не хотят) покупать мои книги на российских интернет-сервисах».

Теперь, собственно становится понятно, кто заказчик всяких фантасмагорий на тему Хельги-Олеге из Киевского царства-государства.

В один ряд с Акуниным* можно поставить в один ряд другого советского фантаста, что натворил под псевдонимом Виктор Суворов. Еще больше бед этот этнический бандеровец совершил под своим реальным именем: в 1978 году Владимир Резун предал своих товарищей по советской разведке, Родину и бежал в Лондон, где с тех пор занимается фальсификацией истории Великой Отечественной войны. Он обильно поливает грязью и оскорбляет нашу страну сегодня в социальных сетях.

Владимир Резун предал своих товарищей по советской разведке, Родину и бежал в Лондон

Но самое интересно, что своего юного читателя автор серии фэнтези с заочным смертным приговором тоже ищет и находит в российских онлайн магазинах. Чтобы в этом убедиться достаточно указать в поиске имя этих авторов.

Наши блогеры продолжают предлагать заходить в онлайн магазины и задавать вопросы в техподдержку: «Почему книги предателей продаются в свободном доступе?». Но этого явно недостаточно. Уже давно необходима законодательная настройка, чтобы лишить возможности подобных предателей торговать в России своей желчью.

*Признан в России иностранным агентом