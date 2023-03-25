Минобороны России уничтожило на Херсонском направлении механизированный взвод ВСУ

В этих кровопролитных боях по всей линии соприкосновения наши воины уничтожили более 400 солдат и офицеров ВСУ. Фото: Лев ФЕДОСЕЕВ/ТАСС
Официальный представитель Минобороны России Игорь Конашенков сообщил на прошедшем брифинге потери в рядах ВСУ в зоне проведения специальной военной операции: на Купянском направлении уничтожено до 55 украинских военнослужащих, на Красно-Лиманском свыше 85, на Донецком более 155, на Южно-Донецком и Запорожском до 70, на Херсонском до 35.
Минувшей ночью отличились наши артиллеристы. Они нанесли точный удар по группировке ВСУ на Херсонском направлении и сразу уничтожили механизированный взвод украинских военнослужащих, что скрытно выдвигался на позиции.
Вместе с наемниками киевского режима сгорели десять автомобилей, а также самоходная гаубица «Гвоздика».
В этих кровопролитных боях по всей линии соприкосновения наши воины уничтожили более 400 солдат и офицеров ВСУ, десятки вражеских танков, бронемашин, самоходок, гаубиц и пикапов.
Также силами нашей армейской авиацией, ракетными войсками и артиллерией в течение суток нанесено поражение 76-ти артиллерийским подразделениям ВСУ на огневых позициях, живой силе и технике в 112-ти районах.
Генерал-лейтенант отметил боевую работу подразделений противовоздушной обороны, что перехватили шесть реактивных снарядов систем залпового огня «HIMARS», «Ольха», противорадиолокационную ракету «HARM» и одиннадцать беспилотников ВСУ.
БОЕВАЯ СВОДКА
Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожены:
404 - самолета.
224 - вертолета.
3573 - беспилотных летательных аппаратов.
414 - зенитных ракетных комплексов.
8399 - танков и других боевых бронированных машин.
1072 - боевые машины реактивных систем залпового огня.
4428 - орудий полевой артиллерии и минометов.
9114 - единиц специальной военной автомобильной техники.