Жители Земли фотографируют мартовский парад планет: показываем самые яркие снимки редкого явления

Покрытие Венеры Луной с южных островов Филиппин. Фото: Клуб научных путешествий «Астроверты» / Дарья Каширина / Стас Короткий.

В эти мартовские дни — с 25 по 30 марта — на небе можно наблюдать редкое астрономическое явление — парад планет. Пик этого небесного чуда состоится 28 марта 2023 года. Но уже сейчас вы можете разглядеть, как одновременно в юго-западной части небосвода над горизонтом после заката выстроятся Юпитер, Меркурий, Венера, Уран и Марс. А с помощью хорошей современной камеры можно даже сфотографировать некоторых участников парада. Мы расскажем, что для этого надо делать.

Соединение Венеры и Луны 24 марта 2023 года на снимках из российского Братска. Фото: Клуб научных путешествий «Астроверты» / Светлана Кулькова.

1. Для начала вам стоит дождаться заката — по Москве он начнётся в 18:59.

2. Затем поднимите глаза и найдите убывающий месяц Луны. Нашли? Отлично.

3. Под Луной ищите красную «звёздочку» — это Марс. Нашли? Едем дальше.

4. Опускаем взгляд ниже и правее, вам попадутся Плеяды — яркое скопление, напоминающее гроздь голубоватых ягод.

5. Чтобы разглядеть Венеру, вам не понадобиться бинокль, но приготовьте его. Опустив глаза ещё ниже и правее, вы найдёте и её — она будет мерцать своей атмосферой.

6. Достаём бинокль и смотрим через него чуть-чуть выше и левее — это Уран. Только представьте, до него в этот день будет более 3 млрд километров!

7. Если вы успеете, то сможете увидеть и Юпитер с Меркурием (в 20:01 они уже скроются за горизонт) прямо около линии горизонта — они будут ещё ниже и правее Венеры с Ураном. Учитывайте — чтобы разглядеть все пять планет, вам понадобится либо забраться повыше, либо поехать загород. Приведённые выше фотографии — пример того, что разглядеть и сфотографировать такое астрономическое чудо можно и нужно!

Так будут располагаться планеты во время небесного парада. Автор: Роман БЕЛОУСОВ

P.S.: Понятие «парад планет» — это разговорное выражение, в астрономии такого понятия нет. Правильно говорить выравнивание планет. Это как раз и есть явление, когда несколько планет выстраиваются близко друг к другу относительно наблюдений с Земли.