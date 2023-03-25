Дочь гитариста группы «Земляне» после русского «Голоса» пришла в американскую версию шоу. Теперь она живет в Лос-Анджелесе

Дария Махренская (Гроссман) Фото: социальные сети

В 2018 году Дария Махренская (Гроссман) из Петрозаводска пришла в шоу «Голос» и попала в команду Сергея Шнурова. Тогда девушке было всего 17 — она училась в 10 классе и увлекалась музыкой, жалуясь на учителей, что отправляют петь во всех городских конкурсах. Оно и понятно — гены у Даши, очевидно, музыкальные.

Ее папа — Вячеслав Махренский, бывший гитарист и директор группы «Земляне».

Фото: социальные сети

В русском «Голосе» у Махренской все было неплохо. Сергей Шнуров оказался доволен выбором вокалистки и с радостью принялся ее пестовать. Даша прошла в поединках более опытную коллегу Риту Крон, но на стадии нокаутов покинула проект.

После вылета из этого проекта Даша приходила в проект «Ну-ка, все вместе!», где Лазарев восхитился тембром вокалистки, а певец Jony предложил ей дуэт. Однако все это слова. Победы не случилось. Гроссман ушла, чуть не дотянув до полуфинала.

Однако совсем не отчаялась. Окончила школу, полетела в США — там Махренская взяла творческий псевдоним Dasha, обосновалась в Лос-Анджелесе и поет в местечковых клубах, развлекая жующих американцев.

Фото: социальные сети

Про российский «Голос» еще в прошлом году певица говорила так: «Я давно переросла этот проект и двигаюсь дальше». Однако дальше, как оказалось, «Голос» американский.

Там Даша прорвалась на слепые прослушивания The Voice.

Фото: социальные сети

В презентационном видео Даша объяснила, что американцы всегда остаются в шоке, когда узнают, что живущая в солнечной Калифорнии певица родилась на севере России — страны, где, по словам Махренской, семь месяцев в году — зима.

В 23 сезоне американского «Голоса» русская артистка спела хит I Can’t Stand the Rain Энн Пиблс (больше известна в исполнении Тины Тернер). Но никто, увы, не повернулся. Скорее всего, потому что шансов у Даши было немного — к тому моменту почти все набрали свои команды, и участников ждал только Найл Хоран — бывший солист One Direction.

Несмотря на это, наставники восхитились вокалом Даши — и осыпали ее комплиментами. Телеведущая Келли Кларксон посоветовала записать рок-н-ролльную пластинку, а звезда кантри Блейк Шелтон и вовсе растерялся: «У тебя потрясающий голос, и мне казалось, что слышу в одном выступлении пятерых разных исполнителей. И я не мог уследить, что же происходит за спиной».

Девушка огорчилась, но музыку все же не бросает. В ее статусе в ВК значится духоподъемное: «Я стараюсь».