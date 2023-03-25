Герой спецоперации «Z» младший сержант Левчук разбил батарею врага

Продолжаем знакомить с героями спецоперации «Z» - участниками боевых действий на Донбассе. Фото: Александр КОЦ

Продолжаем знакомить с героями спецоперации «Z» - участниками боевых действий на Донбассе. Рядовыми, сержантами, ефрейторами и офицерами, что проявили свой профессиональный опыт, характер и выполнили боевые задачи. Их решимости, напористости и боевому опыту в Минобороны России, в подразделениях милиции Донецкой и Луганской Народных республик дают самую высокую оценку.

Наши герои сорвали атаки и предотвратили контрнаступления националистов, за что и получили государственные награды. Но служат они не ради похвал и наград. Военнослужащие уверены, что у врага нет шансов на успех, потому что Донбасс и Россия сражаются за правое дело.

«Помилуй Бог, мы русские! Разобьем врага! И победа над ним, и победа над коварством будет победа!», - говорил генералиссимус Александр Суворов, который не проиграл ни одного сражения. А воинов учил: «Товарищ товарища обороняй! Стрельбой не заниматься, без нужды не стрелять, бить и гнать врага штыком, работать быстро, скоро, храбро, по-русски! В дома не забегать, неприятеля, просящего пощады щадить, безоружных не убивать, с бабами не воевать, малолетков не трогать. Кого из нас убьют, — Царство Небесное, живым — слава! слава! слава!».

ВЫЯВИЛ ЗАСАДУ НАЦИОНАЛИСТОВ

Гвардии сержант Артем Прокопенко

Гвардии сержант Артем Прокопенко Фото: Минобороны РФ

«Гвардии сержант Артем Прокопенко в составе подразделения российских десантников выполнял задачу по освобождению одного из населенных пунктов от незаконных вооруженных формирований украинских националистов. Продвигаясь по окрестностям поселка, Артем обнаружил тщательно замаскированный минометный расчет и группу хорошо вооруженных боевиков. Мгновенно оценив ситуацию, сержант Прокопенко передал координаты позиций националистов расчетам артиллерии, что позволило своевременно уничтожить огневые точки противника и предотвратить удар по российским войскам. В результате своевременных и грамотных действий Артема была уничтожена бронетехника и личный состав боевиков. Благодаря мужеству и самоотверженности сержанта Артема Прокопенко, в оборонительных редутах националистов появилась брешь, что позволило развить наступление и освободить населенный пункт».

РАЗБИЛ БАТАРЕЮ ПРОТИВНИКА

Младший сержант Евгений Левчук

Младший сержант Евгений Левчук. Фото: Минобороны РФ

«Младший сержант Евгений Левчук, действуя в составе гаубичного самоходно-артиллерийского дивизиона, вместе с расчетом САУ «Мста-С» выполнял боевые задачи по артиллерийской поддержке российских мотострелковых подразделений, удерживающих оборону на одном из тактических направлений. Украинские националисты предприняли попытку наступления на участке обороны, прикрываемом дивизионом Евгения Левчука и приступили к артиллерийскому обстрелу позиций наших войск. Несмотря на огонь вражеской артиллерии Евгений, действуя в составе расчета САУ «Мста-С», уничтожил 4 орудия Д-30 и большое количество пехоты противника. За проявленную отвагу самоотверженность, проявленные при выполнении специальных задач в условиях, сопряженных с риском для жизни, младший сержант Евгений Левчук был награжден медалью «Суворова»».